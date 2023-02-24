https://ria.ru/20230224/draka-1854116538.html
В московском метро подростки распылили газ в лицо ребенку
В московском метро подростки распылили газ в лицо ребенку - РИА Новости, 24.02.2023
В московском метро подростки распылили газ в лицо ребенку
В Москве задержали двух подростков 2005 и 2007 годов рождения, которые распылили в метро газ из баллончика в лицо несовершеннолетнему, после чего избили его,... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T13:05
2023-02-24T13:05
2023-02-24T13:05
москва
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Москве задержали двух подростков 2005 и 2007 годов рождения, которые распылили в метро газ из баллончика в лицо несовершеннолетнему, после чего избили его, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК Москвы. "Два несовершеннолетних подростка совместно с иными неустановленными лицами, находясь в одном из вестибюлей столичного метро, беспричинно из хулиганских побуждений, применив газовый баллончик, распылили в лицо несовершеннолетнего его содержимое, после чего нанесли ему удары по различным частям тела", - говорится в сообщении. Подростки 2005 и 2007 годов рождения задержаны, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Кроме того, они признали вину, уточняет СК. "Указанные лица проверяются на причастность к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории города Москвы", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230222/draka-1853882528.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В московском метро подростки распылили газ в лицо ребенку
Подростки в Москве распылили в метро газ из баллончика в лицо несовершеннолетнему
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
В Москве задержали двух подростков 2005 и 2007 годов рождения, которые распылили в метро газ из баллончика в лицо несовершеннолетнему, после чего избили его, возбуждено уголовное дело, сообщается
в Telegram-канале СК Москвы.
"Два несовершеннолетних подростка совместно с иными неустановленными лицами, находясь в одном из вестибюлей столичного метро, беспричинно из хулиганских побуждений, применив газовый баллончик, распылили в лицо несовершеннолетнего его содержимое, после чего нанесли ему удары по различным частям тела", - говорится в сообщении.
Подростки 2005 и 2007 годов рождения задержаны, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Кроме того, они признали вину, уточняет СК.
"Указанные лица проверяются на причастность к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории города Москвы", - добавляется в сообщении.