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В московском метро подростки распылили газ в лицо ребенку - РИА Новости, 24.02.2023
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В московском метро подростки распылили газ в лицо ребенку
В московском метро подростки распылили газ в лицо ребенку - РИА Новости, 24.02.2023
В московском метро подростки распылили газ в лицо ребенку
В Москве задержали двух подростков 2005 и 2007 годов рождения, которые распылили в метро газ из баллончика в лицо несовершеннолетнему, после чего избили его,... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T13:05
2023-02-24T13:05
москва
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Москве задержали двух подростков 2005 и 2007 годов рождения, которые распылили в метро газ из баллончика в лицо несовершеннолетнему, после чего избили его, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК Москвы. "Два несовершеннолетних подростка совместно с иными неустановленными лицами, находясь в одном из вестибюлей столичного метро, беспричинно из хулиганских побуждений, применив газовый баллончик, распылили в лицо несовершеннолетнего его содержимое, после чего нанесли ему удары по различным частям тела", - говорится в сообщении. Подростки 2005 и 2007 годов рождения задержаны, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Кроме того, они признали вину, уточняет СК. "Указанные лица проверяются на причастность к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории города Москвы", - добавляется в сообщении.
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москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
13:05 24.02.2023
 
В московском метро подростки распылили газ в лицо ребенку

Подростки в Москве распылили в метро газ из баллончика в лицо несовершеннолетнему

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Москве задержали двух подростков 2005 и 2007 годов рождения, которые распылили в метро газ из баллончика в лицо несовершеннолетнему, после чего избили его, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК Москвы.
"Два несовершеннолетних подростка совместно с иными неустановленными лицами, находясь в одном из вестибюлей столичного метро, беспричинно из хулиганских побуждений, применив газовый баллончик, распылили в лицо несовершеннолетнего его содержимое, после чего нанесли ему удары по различным частям тела", - говорится в сообщении.
Подростки 2005 и 2007 годов рождения задержаны, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Кроме того, они признали вину, уточняет СК.
"Указанные лица проверяются на причастность к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории города Москвы", - добавляется в сообщении.
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