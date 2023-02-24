https://ria.ru/20230224/draka-1854116538.html

В московском метро подростки распылили газ в лицо ребенку

В московском метро подростки распылили газ в лицо ребенку - РИА Новости, 24.02.2023

В московском метро подростки распылили газ в лицо ребенку

В Москве задержали двух подростков 2005 и 2007 годов рождения, которые распылили в метро газ из баллончика в лицо несовершеннолетнему, после чего избили его,... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T13:05

2023-02-24T13:05

2023-02-24T13:05

москва

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Москве задержали двух подростков 2005 и 2007 годов рождения, которые распылили в метро газ из баллончика в лицо несовершеннолетнему, после чего избили его, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК Москвы. "Два несовершеннолетних подростка совместно с иными неустановленными лицами, находясь в одном из вестибюлей столичного метро, беспричинно из хулиганских побуждений, применив газовый баллончик, распылили в лицо несовершеннолетнего его содержимое, после чего нанесли ему удары по различным частям тела", - говорится в сообщении. Подростки 2005 и 2007 годов рождения задержаны, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Кроме того, они признали вину, уточняет СК. "Указанные лица проверяются на причастность к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории города Москвы", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230222/draka-1853882528.html

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)