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Небензя усомнился в возможности восстановления доверия России к США - РИА Новости, 24.02.2023
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Небензя усомнился в возможности восстановления доверия России к США
Небензя усомнился в возможности восстановления доверия России к США - РИА Новости, 24.02.2023
Небензя усомнился в возможности восстановления доверия России к США
Вашингтону будет не просто вернуть доверие Москвы, если это вообще возможно, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T21:31
2023-02-24T21:31
россия
вашингтон (штат)
москва
василий небензя
оон
политика
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ООН, 24 фев - РИА Новости. Вашингтону будет не просто вернуть доверие Москвы, если это вообще возможно, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Понятно, что после всего того, что мы о вас узнали за этот год, после безграничной и отвратительной русофобии и попыток "отменить Россию", после поставленных режиму Зеленского вооружений, убивавших мирных женщин, детей и стариков в Донбассе, после вашей "украинской авантюры" с попыткой создать нам проблемы на наших границах наши отношения уже не будут прежними", - сказал Небензя. "Мы больше не верим вашим словам и вернуть наше доверие будет непросто, если вообще возможно – здесь важны не слова, а дела", - подчеркнул он. Однако, по его словам, попытаться сделать это – в интересах США. "Пока вы лишь усугубляете ситуацию, продолжая накачивать киевский режим оружием и помогая ему на поле боя. И пока вы нам не оставляете иных вариантов, кроме как устранить исходящие для России с территории Украины угрозы военным путем",- подчеркнул он.
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россия, вашингтон (штат), москва, василий небензя, оон, политика
Россия, Вашингтон (штат), Москва, Василий Небензя, ООН, Политика
21:31 24.02.2023
 
Небензя усомнился в возможности восстановления доверия России к США

Небензя: США будет непросто вернуть доверие России, если вообще возможно

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаги России и США. Архивное фото
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ООН, 24 фев - РИА Новости. Вашингтону будет не просто вернуть доверие Москвы, если это вообще возможно, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Понятно, что после всего того, что мы о вас узнали за этот год, после безграничной и отвратительной русофобии и попыток "отменить Россию", после поставленных режиму Зеленского вооружений, убивавших мирных женщин, детей и стариков в Донбассе, после вашей "украинской авантюры" с попыткой создать нам проблемы на наших границах наши отношения уже не будут прежними", - сказал Небензя. "Мы больше не верим вашим словам и вернуть наше доверие будет непросто, если вообще возможно – здесь важны не слова, а дела", - подчеркнул он.
Однако, по его словам, попытаться сделать это – в интересах США.
"Пока вы лишь усугубляете ситуацию, продолжая накачивать киевский режим оружием и помогая ему на поле боя. И пока вы нам не оставляете иных вариантов, кроме как устранить исходящие для России с территории Украины угрозы военным путем",- подчеркнул он.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 17:23
Госдеп США ввел ряд антироссийских санкций
 
РоссияВашингтон (штат)МоскваВасилий НебензяООНПолитика
 
 
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