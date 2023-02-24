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Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 24.02.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска в 16.15 снова обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО, выпустив 10 ракет, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T16:36

2023-02-24T16:36

2023-02-24T16:36

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска в 16.15 снова обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО, выпустив 10 ракет, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.15 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в заявлении представительства в Телеграм-канале.Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.Ранее ведомство зафиксировало обстрел Петровского и Кировского районов Донецка, в ходе которого было выпущено 20 ракет из РСЗО.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс