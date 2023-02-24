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Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 24.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 24.02.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в 16.15 снова обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО, выпустив 10 ракет, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T16:36
2023-02-24T16:36
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска в 16.15 снова обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО, выпустив 10 ракет, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.15 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в заявлении представительства в Телеграм-канале.Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.Ранее ведомство зафиксировало обстрел Петровского и Кировского районов Донецка, в ходе которого было выпущено 20 ракет из РСЗО.
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
16:36 24.02.2023
 
Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку еще десять ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда реактивной системы залпового огня. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска в 16.15 снова обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО, выпустив 10 ракет, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.15 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в заявлении представительства в Телеграм-канале.
Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.
Ранее ведомство зафиксировало обстрел Петровского и Кировского районов Донецка, в ходе которого было выпущено 20 ракет из РСЗО.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 февраля, 17:06Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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