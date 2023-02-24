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В ДНР шесть человек погибли из-за украинских обстрелов за сутки

В ДНР шесть человек погибли из-за украинских обстрелов за сутки - РИА Новости, 24.02.2023

В ДНР шесть человек погибли из-за украинских обстрелов за сутки

Шесть человек погибли, еще 13 получили ранения в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T08:32

2023-02-24T08:32

2023-02-24T08:32

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Шесть человек погибли, еще 13 получили ранения в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. "За минувшие сутки, с 0.00 23 февраля до 0.00 24 февраля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли шесть человек и еще 13 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, украина