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В ДНР шесть человек погибли из-за украинских обстрелов за сутки
В ДНР шесть человек погибли из-за украинских обстрелов за сутки - РИА Новости, 24.02.2023
В ДНР шесть человек погибли из-за украинских обстрелов за сутки
Шесть человек погибли, еще 13 получили ранения в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T08:32
2023-02-24T08:32
2023-02-24T08:32
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Шесть человек погибли, еще 13 получили ранения в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. "За минувшие сутки, с 0.00 23 февраля до 0.00 24 февраля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли шесть человек и еще 13 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина
В ДНР шесть человек погибли из-за украинских обстрелов за сутки
Штаб обороны ДНР: шесть человек погибли и 13 получили ранения из-за обстрелов ВСУ за сутки