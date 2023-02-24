https://ria.ru/20230224/doklad-1854153285.html

МИД КНР в докладе выделил проблему разрыва между богатыми и бедными в США

МИД КНР в докладе выделил проблему разрыва между богатыми и бедными в США - РИА Новости, 24.02.2023

МИД КНР в докладе выделил проблему разрыва между богатыми и бедными в США

Проблема растущего расслоения на богатых и бедных - хроническая болезнь американского общества, грязное пятно на демократии США, говорится в докладе,... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T16:23

2023-02-24T16:23

2023-02-24T16:23

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ПЕКИН, 24 фев - РИА Новости. Проблема растущего расслоения на богатых и бедных - хроническая болезнь американского общества, грязное пятно на демократии США, говорится в докладе, опубликованном на сайте МИД КНР. "США не только крупнейшая экономика в мире, но и государство с наибольшим расслоением на богатых и бедных среди западных стран. Уже долгое время они находятся в тупиковой ситуации, когда богатые становятся все богаче, а бедные все беднее", - говорится в документе. Доклад "Правда о растущем разрыве между богатыми и бедными в США", опубликованный в пятницу внешнеполитическим ведомством Китая, состоит из трех разделов. Ссылаясь на официальную статистику США, доклад знакомит с процессом роста экономической поляризации в стране с 1970-х годов, а также излагает основные факторы, которые послужили причинами такой ситуации и рассказывает о ее негативных последствиях для американского общества. "Начиная с 1970-х годов, уровень неравенства доходов и благосостояния в США день ото дня становился все выше. Богатые все богатели, бедные все беднели, а средний класс уменьшался. Эта тенденция все еще продолжается по сей день", - говорится в докладе. Так, отмечается в документе, по данным Всемирного банка, коэффициент Джини, показатель, который измеряет неравенство в распределении доходов, вырос в США с 0,353 в 1974 году до 0,415 в 2019. Кроме того, по данным Бюро переписи населения США, в период с 1970 по 2020 годы, доходы домохозяйств верхнего квинтиля выросли на 182% до 253 тысяч долларов. При этом средний доход домохозяйств со средним доходом и домохозяйств нижнего квинтиля выросли за тот же период на 133% и 113% соответственно, до 72 тысяч и 15 тысяч долларов. В документе также отмечается, что на сегодняшний день 37 миллионов американцев живут за чертой бедности. "Расширение разрыва между богатыми и бедными в США вызвано множеством факторов, включая монополию, электоральную политику, политические курсы правительства, ослабление профсоюзов, расовую дискриминацию", - подчеркивается в докладе. При этом, отмечают авторы доклада, увеличивающаяся экономическая поляризация - одна из главных причин углубления социального кризиса в США. "Такие проблемы, как учащающиеся е этнические конфликты, растущая бездомность, городские беспорядки, насильственные преступления, тесно связаны с этим", - говорится в документе. "Будучи капиталистическим государством номер один в мире, США не могут скрыть "под яркой вуалью" жестокую реальность растущего расслоения на богатых и бедных, проблема уже стала хроническим недугом американского общества и грязным пятном на американской демократии и правах человека", - говорится в документе. Авторы доклада призвали США признать "жестокую реальность" и решить проблему.

https://ria.ru/20230217/kitay-1852486049.html

https://ria.ru/20230223/plan-1854057992.html

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в мире, сша, китай, всемирный банк