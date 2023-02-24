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СК возбудил дело после гибели ребенка-инвалида в пожаре в Дагестане - РИА Новости, 24.02.2023
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СК возбудил дело после гибели ребенка-инвалида в пожаре в Дагестане
СК возбудил дело после гибели ребенка-инвалида в пожаре в Дагестане - РИА Новости, 24.02.2023
СК возбудил дело после гибели ребенка-инвалида в пожаре в Дагестане
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка с ограниченными возможностями здоровья в результате пожара в Дагестане, сообщили в... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T17:17
2023-02-24T17:17
происшествия
жилье
россия
кизлярский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 24 фев - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка с ограниченными возможностями здоровья в результате пожара в Дагестане, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике. В четверг, 23 февраля, в частном доме в селе Новомонастырское Кизлярского района Дагестана из-за перегрузки электрической сети и воспламенения розетки произошел пожар. Приехавшие на место сотрудники пожарной службы в гостиной комнате обнаружили обгоревшее тело 12-летнего ребенка, страдающего детским церебральным параличом. "Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть человека). (…) Обстоятельства возгорания домовладения и наступления смерти потерпевшего дают основания полагать, что указанное возгорание произошло в результате нарушения требований пожарной безопасности", – говорится в сообщении. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230224/arest-1854104232.html
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происшествия, жилье, россия, кизлярский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Кизлярский район, Следственный комитет России (СК РФ)
17:17 24.02.2023
 
СК возбудил дело после гибели ребенка-инвалида в пожаре в Дагестане

СК завел уголовное дело после гибели ребенка с ДЦП в пожаре в Дагестане

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 24 фев - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка с ограниченными возможностями здоровья в результате пожара в Дагестане, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике.
В четверг, 23 февраля, в частном доме в селе Новомонастырское Кизлярского района Дагестана из-за перегрузки электрической сети и воспламенения розетки произошел пожар. Приехавшие на место сотрудники пожарной службы в гостиной комнате обнаружили обгоревшее тело 12-летнего ребенка, страдающего детским церебральным параличом.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть человека). (…) Обстоятельства возгорания домовладения и наступления смерти потерпевшего дают основания полагать, что указанное возгорание произошло в результате нарушения требований пожарной безопасности", – говорится в сообщении.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияЖильеРоссияКизлярский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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