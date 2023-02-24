https://ria.ru/20230224/delo-1854162873.html

СК возбудил дело после гибели ребенка-инвалида в пожаре в Дагестане

СК возбудил дело после гибели ребенка-инвалида в пожаре в Дагестане - РИА Новости, 24.02.2023

СК возбудил дело после гибели ребенка-инвалида в пожаре в Дагестане

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка с ограниченными возможностями здоровья в результате пожара в Дагестане, сообщили в... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T17:17

2023-02-24T17:17

2023-02-24T17:17

происшествия

жилье

россия

кизлярский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 24 фев - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка с ограниченными возможностями здоровья в результате пожара в Дагестане, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике. В четверг, 23 февраля, в частном доме в селе Новомонастырское Кизлярского района Дагестана из-за перегрузки электрической сети и воспламенения розетки произошел пожар. Приехавшие на место сотрудники пожарной службы в гостиной комнате обнаружили обгоревшее тело 12-летнего ребенка, страдающего детским церебральным параличом. "Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть человека). (…) Обстоятельства возгорания домовладения и наступления смерти потерпевшего дают основания полагать, что указанное возгорание произошло в результате нарушения требований пожарной безопасности", – говорится в сообщении. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230224/arest-1854104232.html

россия

кизлярский район

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происшествия, жилье, россия, кизлярский район, следственный комитет россии (ск рф)