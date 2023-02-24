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Россия и Белоруссия на ПА ОБСЕ попросили делегации перестать позориться - РИА Новости, 24.02.2023
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Россия и Белоруссия на ПА ОБСЕ попросили делегации перестать позориться
Россия и Белоруссия на ПА ОБСЕ попросили делегации перестать позориться - РИА Новости, 24.02.2023
Россия и Белоруссия на ПА ОБСЕ попросили делегации перестать позориться
Россия и Белоруссия передали в секретариат Парламентской ассамблеи ОБСЕ совместное заявление с призывом к отдельным делегациям перестать позориться, сообщил... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T18:59
2023-02-24T19:44
в мире
россия
белоруссия
украина
петр толстой
обсе
госдума рф
дмитрий любинский
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Россия и Белоруссия передали в секретариат Парламентской ассамблеи ОБСЕ совместное заявление с призывом к отдельным делегациям перестать позориться, сообщил вице-спикер Госдумы и глава российской делегации Петр Толстой в Telegram-канале.По его словам, в заявлении также содержатся несколько утверждений по ситуации на Украине. Так, Москва и Минск обвиняют западные страны в искажении фактов и причин развития "украинской трагедии", а их действия "провоцируют глобальную катастрофу". В документе особо подчеркивается, что возвращение исторических территорий России "в родное лоно" — неизбежный процесс."Мы выступаем за взаимодействие со всеми государствами, диалог должен быть равноправным, но Запад не готов к диалогу. Все члены ОБСЕ должны осознать свою ответственность за будущее Европы", — отметил Толстой.Накануне в Вене стартовала зимняя сессия ПА ОБСЕ. На заседании комитета ассамблеи по политическим вопросам и безопасности некоторые делегаты допустили резкие высказывания в адрес Москвы из-за ситуации на Украине и спецоперации. Как отметил Толстой, Россию не хотят и не готовы слышать, а "вся аудитория находится под влиянием "американских нарративов".Кроме того, как сообщал посол в Австрии Дмитрий Любинский, членов российской делегации не допустили к возложению цветов к памятнику советским воинам-освободителям в Вене. По его словам, при выдаче виз для участия в ПА ОБСЕ дипломатам пришлось подписать документ, где они обязуются не посещать какие-либо мероприятия, не входящие в программу сессии.
https://ria.ru/20230224/delegatsiya-1854067017.html
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в мире, россия, белоруссия, украина, петр толстой, обсе, госдума рф, дмитрий любинский
В мире, Россия, Белоруссия, Украина, Петр Толстой, ОБСЕ, Госдума РФ, Дмитрий Любинский
18:59 24.02.2023 (обновлено: 19:44 24.02.2023)
 
Россия и Белоруссия на ПА ОБСЕ попросили делегации перестать позориться

Россия и Белоруссия на ПА ОБСЕ попросили отдельные делегации перестать позориться

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной думы Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Россия и Белоруссия передали в секретариат Парламентской ассамблеи ОБСЕ совместное заявление с призывом к отдельным делегациям перестать позориться, сообщил вице-спикер Госдумы и глава российской делегации Петр Толстой в Telegram-канале.
"Призываем отдельные делегации уделить время своему самообразованию и перестать позориться", — написал вице-спикер.
По его словам, в заявлении также содержатся несколько утверждений по ситуации на Украине. Так, Москва и Минск обвиняют западные страны в искажении фактов и причин развития "украинской трагедии", а их действия "провоцируют глобальную катастрофу".
В документе особо подчеркивается, что возвращение исторических территорий России "в родное лоно" — неизбежный процесс.
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"Мы выступаем за взаимодействие со всеми государствами, диалог должен быть равноправным, но Запад не готов к диалогу. Все члены ОБСЕ должны осознать свою ответственность за будущее Европы", — отметил Толстой.
Накануне в Вене стартовала зимняя сессия ПА ОБСЕ. На заседании комитета ассамблеи по политическим вопросам и безопасности некоторые делегаты допустили резкие высказывания в адрес Москвы из-за ситуации на Украине и спецоперации. Как отметил Толстой, Россию не хотят и не готовы слышать, а "вся аудитория находится под влиянием "американских нарративов".
Кроме того, как сообщал посол в Австрии Дмитрий Любинский, членов российской делегации не допустили к возложению цветов к памятнику советским воинам-освободителям в Вене. По его словам, при выдаче виз для участия в ПА ОБСЕ дипломатам пришлось подписать документ, где они обязуются не посещать какие-либо мероприятия, не входящие в программу сессии.
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В миреРоссияБелоруссияУкраинаПетр ТолстойОБСЕГосдума РФДмитрий Любинский
 
 
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