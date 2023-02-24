https://ria.ru/20230224/delegatsiya-1854176352.html

Россия и Белоруссия на ПА ОБСЕ попросили делегации перестать позориться

Россия и Белоруссия на ПА ОБСЕ попросили делегации перестать позориться - РИА Новости, 24.02.2023

Россия и Белоруссия на ПА ОБСЕ попросили делегации перестать позориться

Россия и Белоруссия передали в секретариат Парламентской ассамблеи ОБСЕ совместное заявление с призывом к отдельным делегациям перестать позориться, сообщил... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T18:59

2023-02-24T18:59

2023-02-24T19:44

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дмитрий любинский

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Россия и Белоруссия передали в секретариат Парламентской ассамблеи ОБСЕ совместное заявление с призывом к отдельным делегациям перестать позориться, сообщил вице-спикер Госдумы и глава российской делегации Петр Толстой в Telegram-канале.По его словам, в заявлении также содержатся несколько утверждений по ситуации на Украине. Так, Москва и Минск обвиняют западные страны в искажении фактов и причин развития "украинской трагедии", а их действия "провоцируют глобальную катастрофу". В документе особо подчеркивается, что возвращение исторических территорий России "в родное лоно" — неизбежный процесс."Мы выступаем за взаимодействие со всеми государствами, диалог должен быть равноправным, но Запад не готов к диалогу. Все члены ОБСЕ должны осознать свою ответственность за будущее Европы", — отметил Толстой.Накануне в Вене стартовала зимняя сессия ПА ОБСЕ. На заседании комитета ассамблеи по политическим вопросам и безопасности некоторые делегаты допустили резкие высказывания в адрес Москвы из-за ситуации на Украине и спецоперации. Как отметил Толстой, Россию не хотят и не готовы слышать, а "вся аудитория находится под влиянием "американских нарративов".Кроме того, как сообщал посол в Австрии Дмитрий Любинский, членов российской делегации не допустили к возложению цветов к памятнику советским воинам-освободителям в Вене. По его словам, при выдаче виз для участия в ПА ОБСЕ дипломатам пришлось подписать документ, где они обязуются не посещать какие-либо мероприятия, не входящие в программу сессии.

https://ria.ru/20230224/delegatsiya-1854067017.html

https://ria.ru/20230223/konflikt-1854026743.html

россия

белоруссия

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в мире, россия, белоруссия, украина, петр толстой, обсе, госдума рф, дмитрий любинский