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США заявили о выделении "колоссальных ресурсов" на боеприпасы для Украины - РИА Новости, 24.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/boepripasy-1854071428.html
США заявили о выделении "колоссальных ресурсов" на боеприпасы для Украины
США заявили о выделении "колоссальных ресурсов" на боеприпасы для Украины - РИА Новости, 24.02.2023
США заявили о выделении "колоссальных ресурсов" на боеприпасы для Украины
США с союзниками инвестируют колоссальные ресурсы в наращивание производства боеприпасов для Украины, но по "щелчку пальцев" этого не добиться, сказал советник... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T05:32
2023-02-24T06:12
сша
украина
в мире
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джейк салливан
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дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США с союзниками инвестируют колоссальные ресурсы в наращивание производства боеприпасов для Украины, но по "щелчку пальцев" этого не добиться, сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы напряженно работаем по распоряжению президента (Джо) Байдена над наращиванием производства всех этих типов боеприпасов здесь, в США, и также в странах НАТО с тем, чтобы поставки… росли с каждым месяцем", - сказал он в эфире телеканала CNN.Салливан добавил, что речь идет, в частности, об артиллерийских снарядах калибра 155 и 120 миллиметров, ракетах для реактивных установок HIMARS.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230224/istrebiteli-1854071748.html
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сша, украина, в мире, россия, джейк салливан, сергей лавров, дмитрий песков, нато
США, Украина, В мире, Россия, Джейк Салливан, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Специальная военная операция на Украине
05:32 24.02.2023 (обновлено: 06:12 24.02.2023)
 
США заявили о выделении "колоссальных ресурсов" на боеприпасы для Украины

Белый дом: США с союзниками выделяют колоссальные ресурсы на боеприпасы для Украины

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США с союзниками инвестируют колоссальные ресурсы в наращивание производства боеприпасов для Украины, но по "щелчку пальцев" этого не добиться, сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы напряженно работаем по распоряжению президента (Джо) Байдена над наращиванием производства всех этих типов боеприпасов здесь, в США, и также в странах НАТО с тем, чтобы поставки… росли с каждым месяцем", - сказал он в эфире телеканала CNN.
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
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Салливан добавил, что речь идет, в частности, об артиллерийских снарядах калибра 155 и 120 миллиметров, ракетах для реактивных установок HIMARS.
"Это не то, что мы можем сделать по щелчку пальцев, но мы инвестируем в это колоссальные усилия и ресурсы", - сказал он.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаВ миреРоссияДжейк СалливанСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТО
 
 
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