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Сийярто заявил, что увидел нежелание Белоруссии вовлекаться в конфликт - РИА Новости, 24.02.2023
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Сийярто заявил, что увидел нежелание Белоруссии вовлекаться в конфликт
Сийярто заявил, что увидел нежелание Белоруссии вовлекаться в конфликт - РИА Новости, 24.02.2023
Сийярто заявил, что увидел нежелание Белоруссии вовлекаться в конфликт
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе визита в Минск увидел нежелание Белоруссии вовлекаться в конфликт... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T14:49
2023-02-24T14:49
в мире
белоруссия
минск
украина
петер сийярто
владимир путин
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе визита в Минск увидел нежелание Белоруссии вовлекаться в конфликт на Украине. "Это страна, которая не находится в состоянии войны и не хочет в войне оказаться - это я испытал в Минске. Роль Белоруссии важна потому, что до сих пор мирные переговоры проходили в двух государствах, и одно из них в Восточной Европе", - сказал Сийярто изданию Mandiner. Ранее глава МИД Венгрии стал первым за несколько лет представителем внешнеполитического ведомства страны ЕС, посетившим Белоруссию. На встрече обсуждались вопросы двустороннего экономического сотрудничества. Сийярто также заявлял, что в ходе переговоров в Минске призывал белорусскую сторону не предпринимать мер, ведущих к эскалации конфликта на Украине.
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в мире, белоруссия, минск, украина, петер сийярто, владимир путин, евросоюз
В мире, Белоруссия, Минск, Украина, Петер Сийярто, Владимир Путин, Евросоюз
14:49 24.02.2023
 
Сийярто заявил, что увидел нежелание Белоруссии вовлекаться в конфликт

Глава МИД Венгрии заявил, что увидел в Минске нежелание Белоруссии вовлекаться в конфликт

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе визита в Минск увидел нежелание Белоруссии вовлекаться в конфликт на Украине.
"Это страна, которая не находится в состоянии войны и не хочет в войне оказаться - это я испытал в Минске. Роль Белоруссии важна потому, что до сих пор мирные переговоры проходили в двух государствах, и одно из них в Восточной Европе", - сказал Сийярто изданию Mandiner.
Ранее глава МИД Венгрии стал первым за несколько лет представителем внешнеполитического ведомства страны ЕС, посетившим Белоруссию. На встрече обсуждались вопросы двустороннего экономического сотрудничества. Сийярто также заявлял, что в ходе переговоров в Минске призывал белорусскую сторону не предпринимать мер, ведущих к эскалации конфликта на Украине.
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В миреБелоруссияМинскУкраинаПетер СийяртоВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
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