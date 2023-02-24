https://ria.ru/20230224/belorussiya-1854133875.html

Сийярто заявил, что увидел нежелание Белоруссии вовлекаться в конфликт

Сийярто заявил, что увидел нежелание Белоруссии вовлекаться в конфликт - РИА Новости, 24.02.2023

Сийярто заявил, что увидел нежелание Белоруссии вовлекаться в конфликт

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе визита в Минск увидел нежелание Белоруссии вовлекаться в конфликт... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T14:49

2023-02-24T14:49

2023-02-24T14:49

в мире

белоруссия

минск

украина

петер сийярто

владимир путин

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе визита в Минск увидел нежелание Белоруссии вовлекаться в конфликт на Украине. "Это страна, которая не находится в состоянии войны и не хочет в войне оказаться - это я испытал в Минске. Роль Белоруссии важна потому, что до сих пор мирные переговоры проходили в двух государствах, и одно из них в Восточной Европе", - сказал Сийярто изданию Mandiner. Ранее глава МИД Венгрии стал первым за несколько лет представителем внешнеполитического ведомства страны ЕС, посетившим Белоруссию. На встрече обсуждались вопросы двустороннего экономического сотрудничества. Сийярто также заявлял, что в ходе переговоров в Минске призывал белорусскую сторону не предпринимать мер, ведущих к эскалации конфликта на Украине.

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854079016.html

белоруссия

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Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, минск, украина, петер сийярто, владимир путин, евросоюз