https://ria.ru/20230224/belorussiya-1854084984.html

В Белоруссии ракетное подразделение отработает применение техники

В Белоруссии ракетное подразделение отработает применение техники - РИА Новости, 24.02.2023

В Белоруссии ракетное подразделение отработает применение техники

Одно из ракетных подразделений в Белоруссии покинет место постоянной дислокации в рамках проверки боевой готовности и отработает комплекс мероприятий, в том... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T09:48

2023-02-24T09:48

2023-02-24T15:35

белоруссия

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александр лукашенко

москва

минск

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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Одно из ракетных подразделений в Белоруссии покинет место постоянной дислокации в рамках проверки боевой готовности и отработает комплекс мероприятий, в том числе по подготовке техники к боевому применению, сообщила в пятницу пресс-служба минобороны республики."В рамках мероприятий боевой готовности одно из ракетных подразделений выдвигается в назначенный район", - говорится в сообщении в Telegram-канале минобороны.Отмечается, что "личному составу предстоит отработать комплекс мероприятий по оборудованию района стартовых позиций и подготовить технику к боевому применению".Телекомпания "ВоенТВ" минобороны позже уточнила, что речь идет об "одном из подразделений, на вооружении которого стоит оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".Девятнадцатого декабря 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". В начале февраля минобороны сообщило, что вооруженные силы Белоруссии приступили к полной самостоятельной эксплуатации комплекса "Искандер".

https://ria.ru/20230223/ezhi-1854033984.html

https://ria.ru/20230224/attashe-1854067762.html

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Екатерина Зайцева

белоруссия, в мире, александр лукашенко, москва, минск, с-400 «триумф»