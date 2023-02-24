https://ria.ru/20230224/belorussiya-1854084984.html
В Белоруссии ракетное подразделение отработает применение техники
В Белоруссии ракетное подразделение отработает применение техники - РИА Новости, 24.02.2023
В Белоруссии ракетное подразделение отработает применение техники
Одно из ракетных подразделений в Белоруссии покинет место постоянной дислокации в рамках проверки боевой готовности и отработает комплекс мероприятий, в том... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T09:48
2023-02-24T09:48
2023-02-24T15:35
белоруссия
в мире
александр лукашенко
москва
минск
с-400 «триумф»
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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Одно из ракетных подразделений в Белоруссии покинет место постоянной дислокации в рамках проверки боевой готовности и отработает комплекс мероприятий, в том числе по подготовке техники к боевому применению, сообщила в пятницу пресс-служба минобороны республики."В рамках мероприятий боевой готовности одно из ракетных подразделений выдвигается в назначенный район", - говорится в сообщении в Telegram-канале минобороны.Отмечается, что "личному составу предстоит отработать комплекс мероприятий по оборудованию района стартовых позиций и подготовить технику к боевому применению".Телекомпания "ВоенТВ" минобороны позже уточнила, что речь идет об "одном из подразделений, на вооружении которого стоит оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".Девятнадцатого декабря 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". В начале февраля минобороны сообщило, что вооруженные силы Белоруссии приступили к полной самостоятельной эксплуатации комплекса "Искандер".
https://ria.ru/20230223/ezhi-1854033984.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, в мире, александр лукашенко, москва, минск, с-400 «триумф»
Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко, Москва, Минск, С-400 «Триумф»
09:48 24.02.2023 (обновлено: 15:35 24.02.2023)
В Белоруссии ракетное подразделение отработает применение техники
Ракетчики в Белоруссии во время проверки боеготовности подготовят технику к применению
МИНСК, 24 фев – РИА Новости.
Одно из ракетных подразделений в Белоруссии покинет место постоянной дислокации в рамках проверки боевой готовности и отработает комплекс мероприятий, в том числе по подготовке техники к боевому применению, сообщила
в пятницу пресс-служба минобороны республики.
"В рамках мероприятий боевой готовности одно из ракетных подразделений выдвигается в назначенный район", - говорится в сообщении в Telegram-канале минобороны.
Отмечается, что "личному составу предстоит отработать комплекс мероприятий по оборудованию района стартовых позиций и подготовить технику к боевому применению".
Телекомпания "ВоенТВ" минобороны позже уточнила, что речь идет об "одном из подразделений, на вооружении которого стоит оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".
Девятнадцатого декабря 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". В начале февраля минобороны сообщило, что вооруженные силы Белоруссии приступили к полной самостоятельной эксплуатации комплекса "Искандер".