"Он должен ответить". Байдену задали три неудобных вопроса об Украине
Hill: Байден должен ответить на три вопроса, чтобы объяснить американцам, зачем им Украина
Визит президента США Джо Байдена в Киев. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден должен ответить на три вопроса, чтобы вернуть доверие и поддержку американцев в вопросе помощи Украины, написала обозреватель Hill Лиз Пик.
"Во время своей поездки (в Польшу. — Прим. ред.) президент США рассказывал о конфликте на Украине полякам и тем, кто находится в Киеве. Но когда он в последний раз разговаривал с американцами? Когда он в последний раз проводил пресс-конференцию о нашей стратегии на Украине?" — возмутилась автор.
По ее мнению, первый вопрос, на который должен ответить американский лидер, состоит в том, каков план Вашингтона и есть ли у союзников по НАТО стратегия в отношении Украины? В качестве примера она привела войну во Вьетнаме, в которой американские солдаты "дрались со связанной за спиной рукой", после чего последовало поражение.
Второй вопрос Байдену обозреватель связала с "печально известной коррупцией" на Украине.
"Наши деньги крадут?" — спросила Пик.
Она добавила, что предоставляемые Киеву средства нуждаются в более тщательном надзоре.
"Третий вопрос, который должны задать американцы, заключается в следующем: в какой момент мы скажем “достаточно”? Сколько администрация Байдена готова потратить на конфликт на Украине? Установили ли они какой-то предел? Мы перевалили за сто миллиардов долларов. Являются ли двести миллиардов пределом? Триста?" — поинтересовалась.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что военная помощь не сулит киевским властям ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.