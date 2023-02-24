https://ria.ru/20230224/bayden-1854063719.html

"Он должен ответить". Байдену задали три неудобных вопроса об Украине

"Он должен ответить". Байдену задали три неудобных вопроса об Украине - РИА Новости, 24.02.2023

"Он должен ответить". Байдену задали три неудобных вопроса об Украине

Президент США Джо Байден должен ответить на три вопроса, чтобы вернуть доверие и поддержку американцев в вопросе помощи Украины, написала обозреватель Hill Лиз... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T02:01

2023-02-24T02:01

2023-02-24T02:01

украина

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден должен ответить на три вопроса, чтобы вернуть доверие и поддержку американцев в вопросе помощи Украины, написала обозреватель Hill Лиз Пик.По ее мнению, первый вопрос, на который должен ответить американский лидер, состоит в том, каков план Вашингтона и есть ли у союзников по НАТО стратегия в отношении Украины? В качестве примера она привела войну во Вьетнаме, в которой американские солдаты "дрались со связанной за спиной рукой", после чего последовало поражение.Второй вопрос Байдену обозреватель связала с "печально известной коррупцией" на Украине.Она добавила, что предоставляемые Киеву средства нуждаются в более тщательном надзоре."Третий вопрос, который должны задать американцы, заключается в следующем: в какой момент мы скажем “достаточно”? Сколько администрация Байдена готова потратить на конфликт на Украине? Установили ли они какой-то предел? Мы перевалили за сто миллиардов долларов. Являются ли двести миллиардов пределом? Триста?" — поинтересовалась.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что военная помощь не сулит киевским властям ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230223/eskalatsiya-1854031708.html

https://ria.ru/20230223/pomosch-1853979184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, сша, джо байден, нато, в мире