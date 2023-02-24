https://ria.ru/20230224/bank-1854126037.html

На Украине прошли обыски у членов правления принадлежащего россиянину банка

На Украине прошли обыски у членов правления принадлежащего россиянину банка - РИА Новости, 24.02.2023

На Украине прошли обыски у членов правления принадлежащего россиянину банка

Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило об обысках у членов правления и наблюдательного совета банка, бенефициарным владельцем которого является российский РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T14:15

2023-02-24T14:15

2023-02-24T14:15

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евгений гинер

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило об обысках у членов правления и наблюдательного совета банка, бенефициарным владельцем которого является российский предприниматель Евгений Гинер. "Сотрудники ГБР провели обыски у членов правления и наблюдательного совета и в офисе коммерческого банка. Его бенефициарным владельцем является гражданин России, президент российского футбольного клуба "ЦСКА" Евгений Гинер", - говорится в сообщении госбюро расследований в Telegram-канале. По информации ведомства, обыски проводились в рамках проверки "правомерности получения и использования банком финансовых преференций в сумме более 1,6 миллиарда гривен" (43,3 миллиона долларов). Как отметили в госбюро, решением Совета нацбезопасности и обороны Украины от 19 октября прошлого года в отношении Гинера были введены санкции сроком на 10 лет. Согласно данным из открытых источников, Гинер является собственником украинского Первого инвестиционного банка (PINbank).

https://ria.ru/20221125/ukraina-1834315425.html

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в мире, украина, россия, евгений гинер