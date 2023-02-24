США могут направить атомный авианосец на учения с Южной Кореей
Южная Корея и США консультируются по участию американского авианосца в совместных учениях
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Askia CoАвианосец ВМС США "Рональд Рейган"
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Askia Co
Авианосец ВМС США "Рональд Рейган". Архивное фото
СЕУЛ, 24 фев – РИА Новости. Южная Корея и CША проводят консультации по поводу участию американского атомного авианосца в совместных учениях альянса в марте, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники.
В марте должны впервые с 2018 года в полном масштабе пройти совместные учения Южной Кореи и США учения Freedom Shield, которые будут включать полевые маневры, моделирование боевых действий и военные игры.
По данным агентства, в случае положительного решения по вопросу в учениях может принять участие авианосец США класса "Нимиц". Министерство обороны Южной Кореи пока не стало подтверждать эту информацию.
"Развертывание ключевых военных активов США проходило в тесной консультации между Южной Кореей и США", - заявили в ведомстве.
В прошлом году США направляли на учения с Южной Кореей и Японией авианосец Ronald Reagan. В ноябре прошлого года Южная Корея и США также договорились увеличить частоту и интенсивность развертывания стратегических сил США на полуострове.
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