https://ria.ru/20230224/avianosets-1854087711.html

США могут направить атомный авианосец на учения с Южной Кореей

США могут направить атомный авианосец на учения с Южной Кореей - РИА Новости, 24.02.2023

США могут направить атомный авианосец на учения с Южной Кореей

Южная Корея и CША проводят консультации по поводу участию американского атомного авианосца в совместных учениях альянса в марте, передает агентство Ренхап со... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T10:14

2023-02-24T10:14

2023-02-24T10:14

в мире

южная корея

сша

япония

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СЕУЛ, 24 фев – РИА Новости. Южная Корея и CША проводят консультации по поводу участию американского атомного авианосца в совместных учениях альянса в марте, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники. В марте должны впервые с 2018 года в полном масштабе пройти совместные учения Южной Кореи и США учения Freedom Shield, которые будут включать полевые маневры, моделирование боевых действий и военные игры. По данным агентства, в случае положительного решения по вопросу в учениях может принять участие авианосец США класса "Нимиц". Министерство обороны Южной Кореи пока не стало подтверждать эту информацию. "Развертывание ключевых военных активов США проходило в тесной консультации между Южной Кореей и США", - заявили в ведомстве. В прошлом году США направляли на учения с Южной Кореей и Японией авианосец Ronald Reagan. В ноябре прошлого года Южная Корея и США также договорились увеличить частоту и интенсивность развертывания стратегических сил США на полуострове.

https://ria.ru/20230219/ucheniya-1852945511.html

южная корея

сша

япония

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, сша, япония