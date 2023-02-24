https://ria.ru/20230224/artemovsk-1854210480.html

Западные чиновники признали, что украинские войска могут покинуть Артемовск

Западные чиновники признали, что украинские войска могут покинуть Артемовск - РИА Новости, 24.02.2023

Западные чиновники признали, что украинские войска могут покинуть Артемовск

Западные и украинские чиновники признали, что украинским войскам, возможно, придется покинуть Артемовск, сообщает издание Times. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T23:30

2023-02-24T23:30

2023-02-24T23:30

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

киев

донецкая народная республика

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Западные и украинские чиновники признали, что украинским войскам, возможно, придется покинуть Артемовск, сообщает издание Times. "Западные и украинские должностные лица, осознавая, что защитники города, возможно, будут полностью окружены и останутся без путей снабжения, недавно признали, что может произойти вывод войск, и преуменьшили стратегическую ценность Бахмута", - говорится в сообщении издания. Однако, по мнению украинских военных, вывод войск может им дорого обойтись. "Уйти отсюда значило бы потерять позиции... Они (российские силы) перегруппируются, подтянут больше ресурсов и выдвинутся, чтобы атаковать нас", - приводит газета слова одного из украинских капитанов. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230224/osvobozhdenie-1854082315.html

https://ria.ru/20230224/spetsoperatsiya-1854150821.html

артемовск

киев

донецкая народная республика

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в мире, артемовск, киев, донецкая народная республика