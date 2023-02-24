https://ria.ru/20230224/artemovsk-1854210480.html
Западные чиновники признали, что украинские войска могут покинуть Артемовск
Западные чиновники признали, что украинские войска могут покинуть Артемовск - РИА Новости, 24.02.2023
Западные чиновники признали, что украинские войска могут покинуть Артемовск
Западные и украинские чиновники признали, что украинским войскам, возможно, придется покинуть Артемовск, сообщает издание Times. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T23:30
2023-02-24T23:30
2023-02-24T23:30
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
киев
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Западные и украинские чиновники признали, что украинским войскам, возможно, придется покинуть Артемовск, сообщает издание Times. "Западные и украинские должностные лица, осознавая, что защитники города, возможно, будут полностью окружены и останутся без путей снабжения, недавно признали, что может произойти вывод войск, и преуменьшили стратегическую ценность Бахмута", - говорится в сообщении издания. Однако, по мнению украинских военных, вывод войск может им дорого обойтись. "Уйти отсюда значило бы потерять позиции... Они (российские силы) перегруппируются, подтянут больше ресурсов и выдвинутся, чтобы атаковать нас", - приводит газета слова одного из украинских капитанов. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230224/osvobozhdenie-1854082315.html
https://ria.ru/20230224/spetsoperatsiya-1854150821.html
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в мире, артемовск, киев, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Киев, Донецкая Народная Республика
Западные чиновники признали, что украинские войска могут покинуть Артемовск
Times: западные чиновники признали, что украинские войска могут покинуть Артемовск