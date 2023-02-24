https://ria.ru/20230224/aktsiya-1854149431.html
В Ереване прошла акция в поддержку спецоперации
В Ереване прошла акция в поддержку спецоперации - РИА Новости, 24.02.2023
В Ереване прошла акция в поддержку спецоперации
Акция в поддержку российской специальной военной операции на Украине прошла в пятницу у здания посольства РФ в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T16:03
2023-02-24T16:03
2023-02-24T19:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
армения
ереван
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ЕРЕВАН, 24 фев - РИА Новости. Акция в поддержку российской специальной военной операции на Украине прошла в пятницу у здания посольства РФ в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. Участники акции пришли к зданию посольства с флагами России и плакатами в поддержку СВО и армяно-российской дружбы. Организаторы мероприятия - члены движения "Во имя Родины - моя Армения" - передали в российское посольство письмо, в котором выражается благодарность России "за многовековую дружбу и защиту Армении как братского государства". Выражается также благодарность российским пограничникам, охраняющим армяно-турецкую и армяно-иранскую границы, военнослужащим 102-й российской военной базы в Армении и миротворческому контингенту в Карабахе. "Выражаем поддержку гражданам России в стремлении очистить территорию братской Украины от неофашистских и бандеровских сил, которые финансируются США и западными глобалистскими силами", - говорится в письме. Там же указывается, что аналогичную политику "глобалисты проводят и в отношении армянского народа", но большинство населения "поддерживает братские взаимоотношения с Россией". "Выражаем солидарность и поддержку в стремлении к установлению мира, равноправия и исторической справедливости в отношении возврата исконно русских городов и земель в родную гавань", - заявили участники акции.
https://ria.ru/20230219/aktsiya-1853032377.html
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Акция в поддержку специальной военной операции у посольства РФ в Ереване
Акция в поддержку российской специальной военной операции на Украине прошла в пятницу у здания посольства РФ в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. Участники акции пришли к зданию посольства с флагами России и плакатами в поддержку СВО и армяно-российской дружбы
2023-02-24T16:03
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в мире, россия, армения, ереван
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Армения, Ереван
16:03 24.02.2023 (обновлено: 19:23 24.02.2023)
В Ереване прошла акция в поддержку спецоперации
У посольства России в Ереване прошла акция в поддержку спецоперации