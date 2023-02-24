https://ria.ru/20230224/aktsiya-1854149431.html

В Ереване прошла акция в поддержку спецоперации

В Ереване прошла акция в поддержку спецоперации - РИА Новости, 24.02.2023

В Ереване прошла акция в поддержку спецоперации

Акция в поддержку российской специальной военной операции на Украине прошла в пятницу у здания посольства РФ в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T16:03

2023-02-24T16:03

2023-02-24T19:23

специальная военная операция на украине

в мире

россия

армения

ереван

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ЕРЕВАН, 24 фев - РИА Новости. Акция в поддержку российской специальной военной операции на Украине прошла в пятницу у здания посольства РФ в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. Участники акции пришли к зданию посольства с флагами России и плакатами в поддержку СВО и армяно-российской дружбы. Организаторы мероприятия - члены движения "Во имя Родины - моя Армения" - передали в российское посольство письмо, в котором выражается благодарность России "за многовековую дружбу и защиту Армении как братского государства". Выражается также благодарность российским пограничникам, охраняющим армяно-турецкую и армяно-иранскую границы, военнослужащим 102-й российской военной базы в Армении и миротворческому контингенту в Карабахе. "Выражаем поддержку гражданам России в стремлении очистить территорию братской Украины от неофашистских и бандеровских сил, которые финансируются США и западными глобалистскими силами", - говорится в письме. Там же указывается, что аналогичную политику "глобалисты проводят и в отношении армянского народа", но большинство населения "поддерживает братские взаимоотношения с Россией". "Выражаем солидарность и поддержку в стремлении к установлению мира, равноправия и исторической справедливости в отношении возврата исконно русских городов и земель в родную гавань", - заявили участники акции.

https://ria.ru/20230219/aktsiya-1853032377.html

https://ria.ru/20230221/podderzhka-1853351951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция в поддержку специальной военной операции у посольства РФ в Ереване Акция в поддержку российской специальной военной операции на Украине прошла в пятницу у здания посольства РФ в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. Участники акции пришли к зданию посольства с флагами России и плакатами в поддержку СВО и армяно-российской дружбы 2023-02-24T16:03 true PT0M34S

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в мире, россия, армения, ереван