https://ria.ru/20230223/zemletryasenie-1854028410.html
В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение
В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение - РИА Новости, 23.02.2023
В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в турецкой провинции Хатай, сообщает Гостелеканал TRT Haber. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T19:10
2023-02-23T19:10
2023-02-23T20:08
в мире
хатай (провинция)
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АНКАРА, 23 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в турецкой провинции Хатай, сообщает Гостелеканал TRT Haber."Срочные новости: землетрясение магнитудой 5 произошло в районе Дефне в Хатае", - передал телеканал.Землетрясение в провинции подтвердило и управление по устранению последствий стихийных бедствий (AFAD).
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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в мире, хатай (провинция)
В мире, Хатай (провинция)
19:10 23.02.2023 (обновлено: 20:08 23.02.2023)
В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение
TRT Haber: в турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой пять