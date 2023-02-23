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В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение - РИА Новости, 23.02.2023
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В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение
В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение - РИА Новости, 23.02.2023
В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в турецкой провинции Хатай, сообщает Гостелеканал TRT Haber. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T19:10
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в мире
хатай (провинция)
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АНКАРА, 23 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в турецкой провинции Хатай, сообщает Гостелеканал TRT Haber."Срочные новости: землетрясение магнитудой 5 произошло в районе Дефне в Хатае", - передал телеканал.Землетрясение в провинции подтвердило и управление по устранению последствий стихийных бедствий (AFAD).
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хатай (провинция)
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в мире, хатай (провинция)
В мире, Хатай (провинция)
19:10 23.02.2023 (обновлено: 20:08 23.02.2023)
 
В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение

TRT Haber: в турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой пять

© AP Photo / IHAПоследствия землетрясения в Хатае
Последствия землетрясения в Хатае - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / IHA
Последствия землетрясения в Хатае. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 23 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в турецкой провинции Хатай, сообщает Гостелеканал TRT Haber.
"Срочные новости: землетрясение магнитудой 5 произошло в районе Дефне в Хатае", - передал телеканал.
Землетрясение в провинции подтвердило и управление по устранению последствий стихийных бедствий (AFAD).
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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В миреХатай (провинция)
 
 
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