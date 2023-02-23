https://ria.ru/20230223/zemletryasenie-1854028410.html

В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение

В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение - РИА Новости, 23.02.2023

В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в турецкой провинции Хатай, сообщает Гостелеканал TRT Haber. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T19:10

2023-02-23T19:10

2023-02-23T20:08

в мире

хатай (провинция)

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АНКАРА, 23 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в турецкой провинции Хатай, сообщает Гостелеканал TRT Haber."Срочные новости: землетрясение магнитудой 5 произошло в районе Дефне в Хатае", - передал телеканал.Землетрясение в провинции подтвердило и управление по устранению последствий стихийных бедствий (AFAD).

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

хатай (провинция)

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в мире, хатай (провинция)