https://ria.ru/20230223/zemletryasenie-1853922544.html

В Иркутской области произошло землетрясение

В Иркутской области произошло землетрясение - РИА Новости, 23.02.2023

В Иркутской области произошло землетрясение

Землетрясение произошло близ поселка Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области, сообщает ГУМЧС региона. По данным Европейского средиземноморского... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T07:32

2023-02-23T07:32

2023-02-23T07:32

иркутская область

нижнеудинский район

канск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ИРКУТСК, 23 фев – РИА Новости. Землетрясение произошло близ поселка Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области, сообщает ГУМЧС региона. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда подземных толчков составила 4,7. Магнитуда землетрясения в Иркутской области в 323 километрах от Канска составила 4,7, информирует Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По его информации, землетрясение произошло на глубине в 10 километров. Согласно данным спасательного ведомства, жертв и разрушений нет, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20230223/zemletryasenie-1853914881.html

иркутская область

нижнеудинский район

канск

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иркутская область, нижнеудинский район, канск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия