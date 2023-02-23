https://ria.ru/20230223/zemletryasenie-1853922544.html
В Иркутской области произошло землетрясение
В Иркутской области произошло землетрясение - РИА Новости, 23.02.2023
В Иркутской области произошло землетрясение
Землетрясение произошло близ поселка Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области, сообщает ГУМЧС региона. По данным Европейского средиземноморского... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T07:32
2023-02-23T07:32
2023-02-23T07:32
иркутская область
нижнеудинский район
канск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ИРКУТСК, 23 фев – РИА Новости. Землетрясение произошло близ поселка Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области, сообщает ГУМЧС региона. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда подземных толчков составила 4,7. Магнитуда землетрясения в Иркутской области в 323 километрах от Канска составила 4,7, информирует Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По его информации, землетрясение произошло на глубине в 10 километров. Согласно данным спасательного ведомства, жертв и разрушений нет, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20230223/zemletryasenie-1853914881.html
иркутская область
нижнеудинский район
канск
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иркутская область, нижнеудинский район, канск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Иркутская область, Нижнеудинский район, Канск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Иркутской области произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло близ поселка Алыгджер в Приангарье