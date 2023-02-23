17:12 23.02.2023 (обновлено: 19:45 23.02.2023)
Толстой на ПА ОБСЕ попросил оскорбляющих Россию покинуть заседание
Вице-спикер Госдумы Толстой на ПА ОБСЕ попросил оскорбляющих Россию покинуть заседание
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой попросил покинуть заседание комитета по политическим вопросам и безопасности участников, оскорбляющих Россию.
"Мы не потерпим прямых оскорблений в адрес России, нашего президента и никогда не дадим возможности врагам высказывать это в таком стиле в этой Ассамблее. Все те, кто хотят оскорблять Россию, могут выйти из этого зала вместе со своими украинскими флагами", — подчеркнул он.
По словам Толстого, Россию не хотят и не готовы слышать, а вся аудитория находится под влиянием "американских нарративов" в связи с ситуацией на Украине.
"Но мы готовы доносить правду до тех людей, которые сошли с ума. В этом одна из задач нашего пребывания здесь, российская позиция. Мы будем ее защищать, доказывать шаг за шагом правомерность действий России и важность того, что сейчас происходит в рамках смены международной архитектуры безопасности", — сказал вице-спикер.
14 февраля, 12:05Польша возмутилась выдачей виз для российской делегации в ОБСЕ
В четверг утром посол в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что членов российской делегации не допустили к возложению цветов к памятнику советским воинам-освободителям в Вене. По его словам, при выдаче виз для участия в ПА ОБСЕ дипломатам пришлось подписать документ, где они обязуются не посещать какие-либо мероприятия, не входящие в программу сессии.
Очередное заседание Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проходит 23-24 февраля в Вене, участие принимает российская делегация.
На минувшей неделе министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Вена обязана выдавать визы российским политикам, против которых введены санкции, для участия в заседании ОБСЕ, поскольку это следует из ее международных обязательств. Он добавил, что Вена, как штаб-квартира ООН в Европе и некоторых других международных организаций, несет обязанности "согласно международному праву разрешать въезд делегациям стран-членов".
19 февраля, 16:31Украина не будет участвовать в сессии ПА ОБСЕ, заявили в Раде