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Толстой на ПА ОБСЕ попросил оскорбляющих Россию покинуть заседание

Толстой на ПА ОБСЕ попросил оскорбляющих Россию покинуть заседание - РИА Новости, 23.02.2023

Толстой на ПА ОБСЕ попросил оскорбляющих Россию покинуть заседание

Вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой попросил покинуть заседание комитета по политическим вопросам и безопасности участников, РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T17:12

2023-02-23T17:12

2023-02-23T19:45

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой попросил покинуть заседание комитета по политическим вопросам и безопасности участников, оскорбляющих Россию.По словам Толстого, Россию не хотят и не готовы слышать, а вся аудитория находится под влиянием "американских нарративов" в связи с ситуацией на Украине."Но мы готовы доносить правду до тех людей, которые сошли с ума. В этом одна из задач нашего пребывания здесь, российская позиция. Мы будем ее защищать, доказывать шаг за шагом правомерность действий России и важность того, что сейчас происходит в рамках смены международной архитектуры безопасности", — сказал вице-спикер.В четверг утром посол в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что членов российской делегации не допустили к возложению цветов к памятнику советским воинам-освободителям в Вене. По его словам, при выдаче виз для участия в ПА ОБСЕ дипломатам пришлось подписать документ, где они обязуются не посещать какие-либо мероприятия, не входящие в программу сессии.Очередное заседание Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проходит 23-24 февраля в Вене, участие принимает российская делегация. На минувшей неделе министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Вена обязана выдавать визы российским политикам, против которых введены санкции, для участия в заседании ОБСЕ, поскольку это следует из ее международных обязательств. Он добавил, что Вена, как штаб-квартира ООН в Европе и некоторых других международных организаций, несет обязанности "согласно международному праву разрешать въезд делегациям стран-членов".

https://ria.ru/20230214/vizy-1851899123.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

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