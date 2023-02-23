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Толстой на ПА ОБСЕ попросил оскорбляющих Россию покинуть заседание - РИА Новости, 23.02.2023
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Толстой на ПА ОБСЕ попросил оскорбляющих Россию покинуть заседание
Толстой на ПА ОБСЕ попросил оскорбляющих Россию покинуть заседание - РИА Новости, 23.02.2023
Толстой на ПА ОБСЕ попросил оскорбляющих Россию покинуть заседание
Вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой попросил покинуть заседание комитета по политическим вопросам и безопасности участников, РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T17:12
2023-02-23T19:45
в мире
россия
вена
петр толстой
обсе
госдума рф
дмитрий любинский
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой попросил покинуть заседание комитета по политическим вопросам и безопасности участников, оскорбляющих Россию.По словам Толстого, Россию не хотят и не готовы слышать, а вся аудитория находится под влиянием "американских нарративов" в связи с ситуацией на Украине."Но мы готовы доносить правду до тех людей, которые сошли с ума. В этом одна из задач нашего пребывания здесь, российская позиция. Мы будем ее защищать, доказывать шаг за шагом правомерность действий России и важность того, что сейчас происходит в рамках смены международной архитектуры безопасности", — сказал вице-спикер.В четверг утром посол в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что членов российской делегации не допустили к возложению цветов к памятнику советским воинам-освободителям в Вене. По его словам, при выдаче виз для участия в ПА ОБСЕ дипломатам пришлось подписать документ, где они обязуются не посещать какие-либо мероприятия, не входящие в программу сессии.Очередное заседание Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проходит 23-24 февраля в Вене, участие принимает российская делегация. На минувшей неделе министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Вена обязана выдавать визы российским политикам, против которых введены санкции, для участия в заседании ОБСЕ, поскольку это следует из ее международных обязательств. Он добавил, что Вена, как штаб-квартира ООН в Европе и некоторых других международных организаций, несет обязанности "согласно международному праву разрешать въезд делегациям стран-членов".
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в мире, россия, вена, петр толстой, обсе, госдума рф, дмитрий любинский, австрия, александер шалленберг, оон
В мире, Россия, Вена, Петр Толстой, ОБСЕ, Госдума РФ, Дмитрий Любинский, Австрия, Александер Шалленберг, ООН
17:12 23.02.2023 (обновлено: 19:45 23.02.2023)
 
Толстой на ПА ОБСЕ попросил оскорбляющих Россию покинуть заседание

Вице-спикер Госдумы Толстой на ПА ОБСЕ попросил оскорбляющих Россию покинуть заседание

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой попросил покинуть заседание комитета по политическим вопросам и безопасности участников, оскорбляющих Россию.

"Мы не потерпим прямых оскорблений в адрес России, нашего президента и никогда не дадим возможности врагам высказывать это в таком стиле в этой Ассамблее. Все те, кто хотят оскорблять Россию, могут выйти из этого зала вместе со своими украинскими флагами", — подчеркнул он.

По словам Толстого, Россию не хотят и не готовы слышать, а вся аудитория находится под влиянием "американских нарративов" в связи с ситуацией на Украине.
"Но мы готовы доносить правду до тех людей, которые сошли с ума. В этом одна из задач нашего пребывания здесь, российская позиция. Мы будем ее защищать, доказывать шаг за шагом правомерность действий России и важность того, что сейчас происходит в рамках смены международной архитектуры безопасности", — сказал вице-спикер.
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В четверг утром посол в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что членов российской делегации не допустили к возложению цветов к памятнику советским воинам-освободителям в Вене. По его словам, при выдаче виз для участия в ПА ОБСЕ дипломатам пришлось подписать документ, где они обязуются не посещать какие-либо мероприятия, не входящие в программу сессии.
Очередное заседание Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проходит 23-24 февраля в Вене, участие принимает российская делегация.
На минувшей неделе министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Вена обязана выдавать визы российским политикам, против которых введены санкции, для участия в заседании ОБСЕ, поскольку это следует из ее международных обязательств. Он добавил, что Вена, как штаб-квартира ООН в Европе и некоторых других международных организаций, несет обязанности "согласно международному праву разрешать въезд делегациям стран-членов".
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В миреРоссияВенаПетр ТолстойОБСЕГосдума РФДмитрий ЛюбинскийАвстрияАлександер ШалленбергООН
 
 
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