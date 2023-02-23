https://ria.ru/20230223/zapasy-1854009350.html
НАТО истощила запасы артснарядов для поставок Киеву, заявил генсек
НАТО истощила запасы артснарядов для поставок Киеву, заявил генсек - РИА Новости, 23.02.2023
НАТО истощила запасы артснарядов для поставок Киеву, заявил генсек
Страны НАТО истощили запасы артиллерийских снарядов для поставок на Украину и видят задачу в наращивании их производства в условиях, когда конфликт перешел в... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T17:07
2023-02-23T17:07
2023-02-23T20:51
киев
в мире
нато
украина
специальная военная операция на украине
йенс столтенберг
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Страны НАТО истощили запасы артиллерийских снарядов для поставок на Украину и видят задачу в наращивании их производства в условиях, когда конфликт перешел в фазу "войны на истощение", заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг."Проблема сейчас в том, что расход снарядов превышает наше производство. Пока мы истощили наши запасы", - сказал он в интервью телеканалу CNN."Основной упор мы сейчас делаем на то, чтобы увеличить производство, потому что сейчас это война на истощение, противостояние логистик, и нам надо снабжать украинцев каждый день, чтобы они продолжали достигать результатов на поле боя", - добавил Столтенберг.
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киев, в мире, нато, украина, йенс столтенберг
Киев, В мире, НАТО, Украина, Специальная военная операция на Украине, Йенс Столтенберг
17:07 23.02.2023 (обновлено: 20:51 23.02.2023)
НАТО истощила запасы артснарядов для поставок Киеву, заявил генсек
Генсек НАТО Столтенберг сообщил об истощении альянсом запасов снарядов для поставок Киеву
ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Страны НАТО истощили запасы артиллерийских снарядов для поставок на Украину и видят задачу в наращивании их производства в условиях, когда конфликт перешел в фазу "войны на истощение", заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Проблема сейчас в том, что расход снарядов превышает наше производство. Пока мы истощили наши запасы", - сказал он в интервью телеканалу CNN.
"Основной упор мы сейчас делаем на то, чтобы увеличить производство, потому что сейчас это война на истощение, противостояние логистик, и нам надо снабжать украинцев каждый день, чтобы они продолжали достигать результатов на поле боя", - добавил Столтенберг.