https://ria.ru/20230223/vzryvy-1853969695.html
В Китае призвали США рассказать правду о взрывах на "Северных потоках"
В Китае призвали США рассказать правду о взрывах на "Северных потоках" - РИА Новости, 23.02.2023
В Китае призвали США рассказать правду о взрывах на "Северных потоках"
Американские "разведданные" о поставках вооружения Китаем России - не более чем клевета, если США есть чем поделиться, то пусть это будет правдивая информация о РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T13:18
2023-02-23T13:18
2023-02-23T13:18
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сша
энтони блинкен
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
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ПЕКИН, 23 фев - РИА Новости. Американские "разведданные" о поставках вооружения Китаем России - не более чем клевета, если США есть чем поделиться, то пусть это будет правдивая информация о взрывах на "Северных потоках", заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Так называемые американские разведданные (о поставках оружия КНР РФ - ред.) - не более чем фабрикация, клевета и очернение Китая. С самого начала украинского конфликта Китай твердо стоял на стороне диалога и мира. По-своему добивался мира и выступал за переговоры, играл конструктивную роль в смягчении ситуации и разрешении кризиса", - сказал Ван Вэньбинь. В то же время, подчеркнул дипломат, будучи крупнейшим поставщиком вооружения на Украину, США продолжают очернять Китай, заявляя о возможных поставках Пекином вооружения России. "Это не только мешает процессу политического урегулирования украинского кризиса, но и наносит еще больший ущерб китайско-американским отношениям", - отметил Ван Вэньбинь. "Если у США и есть какие-то разведданные, которые действительно представляют собой ценность, то пусть они побольше предоставят правдивой информации о взрывах на "Северных потоках", - резюмировал дипломат. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20230222/postavki-1853682992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, сша, энтони блинкен, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Китай, Россия, США, Энтони Блинкен, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
В Китае призвали США рассказать правду о взрывах на "Северных потоках"
В КНР призвали США не очернять Китай и рассказать правду о взрывах на "Северных потоках"
ПЕКИН, 23 фев - РИА Новости. Американские "разведданные" о поставках вооружения Китаем России - не более чем клевета, если США есть чем поделиться, то пусть это будет правдивая информация о взрывах на "Северных потоках", заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Так называемые американские разведданные (о поставках оружия КНР РФ - ред.) - не более чем фабрикация, клевета и очернение Китая. С самого начала украинского конфликта Китай твердо стоял на стороне диалога и мира. По-своему добивался мира и выступал за переговоры, играл конструктивную роль в смягчении ситуации и разрешении кризиса", - сказал Ван Вэньбинь.
В то же время, подчеркнул дипломат, будучи крупнейшим поставщиком вооружения на Украину
, США продолжают очернять Китай, заявляя о возможных поставках Пекином
вооружения России.
"Это не только мешает процессу политического урегулирования украинского кризиса, но и наносит еще больший ущерб китайско-американским отношениям", - отметил Ван Вэньбинь.
"Если у США и есть какие-то разведданные, которые действительно представляют собой ценность, то пусть они побольше предоставят правдивой информации о взрывах на "Северных потоках", - резюмировал дипломат.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен
предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве
.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу
- "Северном потоке" и "Северном по
токе 2". Германия
, Дания
и Швеция
не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура
России инициировала дело об акте международного терроризма.