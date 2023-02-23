https://ria.ru/20230223/vzryvy-1853969695.html

В Китае призвали США рассказать правду о взрывах на "Северных потоках"

В Китае призвали США рассказать правду о взрывах на "Северных потоках" - РИА Новости, 23.02.2023

В Китае призвали США рассказать правду о взрывах на "Северных потоках"

Американские "разведданные" о поставках вооружения Китаем России - не более чем клевета, если США есть чем поделиться, то пусть это будет правдивая информация о РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T13:18

2023-02-23T13:18

2023-02-23T13:18

в мире

китай

россия

сша

энтони блинкен

генеральная прокуратура рф

северный поток

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg

ПЕКИН, 23 фев - РИА Новости. Американские "разведданные" о поставках вооружения Китаем России - не более чем клевета, если США есть чем поделиться, то пусть это будет правдивая информация о взрывах на "Северных потоках", заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Так называемые американские разведданные (о поставках оружия КНР РФ - ред.) - не более чем фабрикация, клевета и очернение Китая. С самого начала украинского конфликта Китай твердо стоял на стороне диалога и мира. По-своему добивался мира и выступал за переговоры, играл конструктивную роль в смягчении ситуации и разрешении кризиса", - сказал Ван Вэньбинь. В то же время, подчеркнул дипломат, будучи крупнейшим поставщиком вооружения на Украину, США продолжают очернять Китай, заявляя о возможных поставках Пекином вооружения России. "Это не только мешает процессу политического урегулирования украинского кризиса, но и наносит еще больший ущерб китайско-американским отношениям", - отметил Ван Вэньбинь. "Если у США и есть какие-то разведданные, которые действительно представляют собой ценность, то пусть они побольше предоставят правдивой информации о взрывах на "Северных потоках", - резюмировал дипломат. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20230222/postavki-1853682992.html

https://ria.ru/20230223/tayvan-1853963763.html

китай

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, россия, сша, энтони блинкен, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"