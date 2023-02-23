https://ria.ru/20230223/vzlom-1854002445.html
Сенатор назвал взлом эфиров радиостанций Крыма позорным делом
Сенатор назвал взлом эфиров радиостанций Крыма позорным делом - РИА Новости, 23.02.2023
Сенатор назвал взлом эфиров радиостанций Крыма позорным делом
Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал взлом эфиров радиостанций Крыма позорным и никчемным делом со стороны... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T16:20
2023-02-23T16:20
2023-02-23T16:20
общество
россия
сергей цеков
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал взлом эфиров радиостанций Крыма позорным и никчемным делом со стороны киевской власти. В четверг были взломаны эфиры радиостанций "Спутник в Крыму" и "Вера". В отдельных районах Крыма вместо редакционных программ передавалась записанная врезка от имени главы военной разведки Украины Кирилла Буданова с угрозами. Вещание было оперативно прервано, а затем восстановлено уже в штатном режиме. "Украинские националисты занимаются абсолютно никчемными и позорными делами, демонстрируя свою профессиональную профнепригодность. Да, их никчемные руководители во главе с предводителем Зеленским могут врезаться в эфир, сыпать угрозами в сторону крымчан и так далее, но ничего кроме иронии это не вызывает. Все их подобные поступки сродни комариному укусу", - сказал РИА Новости Цеков. По его словам, крымчан не удивила такая информационная диверсия. "Я уверен, что подавляющее большинство спокойно на это отреагировали и быстро разобрались, что к чему и сейчас во весь голос смеются над этими вывертами Буданова", - подчеркнул сенатор. Накануне похожая хакерская атака была совершена на ряд радиостанций в Воронежской, Белгородской и Курганской областях. МЧС РФ заявляло, что из-за этого в среду в этих регионах по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Эти объявления были фейком и не соответствуют действительности, отмечает МЧС РФ и просит "следить за сообщениями в официальных источниках". Сообщалось, что ложные заявления звучали на радиостанциях Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy Radio. Пресс-служба "Газпром-Медиа Радио", в которую входят в том числе и подвергшиеся атаке радиостанции, сообщала РИА Новости, что в эфир шла информационная врезка. Специалисты, занимающиеся изучением произошедшего в среду, заявили РИА Новости, что атака на ряд российских региональных радиостанций, которая привела к тому, что в прямом эфире шли сигналы воздушной тревоги, может быть репетицией информационного теракта в отношении электронных СМИ России, приуроченного ко Дню защитника Отечества. По словам технических специалистов, речь идет о подмене исходного сигнала, когда в эфир вместо запланированного идёт фальшивый сигнал, грамотно замаскированный под настоящий. Специалисты заявляют, что злоумышленники пытались отправить сигнал на российские спутники, блокируя вещание российских СМИ, со второй половины января.
https://ria.ru/20230126/khakery-1847529045.html
https://ria.ru/20221221/kiberataka-1840228853.html
https://ria.ru/20221229/ukraina-1842085529.html
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общество, россия, сергей цеков, республика крым
Общество, Россия, Сергей Цеков, Республика Крым
Сенатор назвал взлом эфиров радиостанций Крыма позорным делом
Сенатор Совфеда Цеков назвал взлом эфиров радиостанций Крыма позорным делом
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал взлом эфиров радиостанций Крыма позорным и никчемным делом со стороны киевской власти.
В четверг были взломаны эфиры радиостанций "Спутник в Крыму" и "Вера". В отдельных районах Крыма вместо редакционных программ передавалась записанная врезка от имени главы военной разведки Украины Кирилла Буданова с угрозами. Вещание было оперативно прервано, а затем восстановлено уже в штатном режиме.
"Украинские националисты занимаются абсолютно никчемными и позорными делами, демонстрируя свою профессиональную профнепригодность. Да, их никчемные руководители во главе с предводителем Зеленским могут врезаться в эфир, сыпать угрозами в сторону крымчан и так далее, но ничего кроме иронии это не вызывает. Все их подобные поступки сродни комариному укусу", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, крымчан не удивила такая информационная диверсия.
"Я уверен, что подавляющее большинство спокойно на это отреагировали и быстро разобрались, что к чему и сейчас во весь голос смеются над этими вывертами Буданова", - подчеркнул сенатор.
Накануне похожая хакерская атака была совершена на ряд радиостанций в Воронежской, Белгородской и Курганской областях. МЧС РФ заявляло, что из-за этого в среду в этих регионах по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Эти объявления были фейком и не соответствуют действительности, отмечает МЧС РФ и просит "следить за сообщениями в официальных источниках". Сообщалось, что ложные заявления звучали на радиостанциях Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy Radio. Пресс-служба "Газпром-Медиа Радио", в которую входят в том числе и подвергшиеся атаке радиостанции, сообщала РИА Новости, что в эфир шла информационная врезка.
Специалисты, занимающиеся изучением произошедшего в среду, заявили РИА Новости, что атака на ряд российских региональных радиостанций, которая привела к тому, что в прямом эфире шли сигналы воздушной тревоги, может быть репетицией информационного теракта в отношении электронных СМИ России
, приуроченного ко Дню защитника Отечества.
По словам технических специалистов, речь идет о подмене исходного сигнала, когда в эфир вместо запланированного идёт фальшивый сигнал, грамотно замаскированный под настоящий.
Специалисты заявляют, что злоумышленники пытались отправить сигнал на российские спутники, блокируя вещание российских СМИ, со второй половины января.