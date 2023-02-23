https://ria.ru/20230223/vzlom-1854002445.html

Сенатор назвал взлом эфиров радиостанций Крыма позорным делом

Сенатор назвал взлом эфиров радиостанций Крыма позорным делом - РИА Новости, 23.02.2023

Сенатор назвал взлом эфиров радиостанций Крыма позорным делом

Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал взлом эфиров радиостанций Крыма позорным и никчемным делом со стороны... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T16:20

2023-02-23T16:20

2023-02-23T16:20

общество

россия

сергей цеков

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал взлом эфиров радиостанций Крыма позорным и никчемным делом со стороны киевской власти. В четверг были взломаны эфиры радиостанций "Спутник в Крыму" и "Вера". В отдельных районах Крыма вместо редакционных программ передавалась записанная врезка от имени главы военной разведки Украины Кирилла Буданова с угрозами. Вещание было оперативно прервано, а затем восстановлено уже в штатном режиме. "Украинские националисты занимаются абсолютно никчемными и позорными делами, демонстрируя свою профессиональную профнепригодность. Да, их никчемные руководители во главе с предводителем Зеленским могут врезаться в эфир, сыпать угрозами в сторону крымчан и так далее, но ничего кроме иронии это не вызывает. Все их подобные поступки сродни комариному укусу", - сказал РИА Новости Цеков. По его словам, крымчан не удивила такая информационная диверсия. "Я уверен, что подавляющее большинство спокойно на это отреагировали и быстро разобрались, что к чему и сейчас во весь голос смеются над этими вывертами Буданова", - подчеркнул сенатор. Накануне похожая хакерская атака была совершена на ряд радиостанций в Воронежской, Белгородской и Курганской областях. МЧС РФ заявляло, что из-за этого в среду в этих регионах по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Эти объявления были фейком и не соответствуют действительности, отмечает МЧС РФ и просит "следить за сообщениями в официальных источниках". Сообщалось, что ложные заявления звучали на радиостанциях Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy Radio. Пресс-служба "Газпром-Медиа Радио", в которую входят в том числе и подвергшиеся атаке радиостанции, сообщала РИА Новости, что в эфир шла информационная врезка. Специалисты, занимающиеся изучением произошедшего в среду, заявили РИА Новости, что атака на ряд российских региональных радиостанций, которая привела к тому, что в прямом эфире шли сигналы воздушной тревоги, может быть репетицией информационного теракта в отношении электронных СМИ России, приуроченного ко Дню защитника Отечества. По словам технических специалистов, речь идет о подмене исходного сигнала, когда в эфир вместо запланированного идёт фальшивый сигнал, грамотно замаскированный под настоящий. Специалисты заявляют, что злоумышленники пытались отправить сигнал на российские спутники, блокируя вещание российских СМИ, со второй половины января.

https://ria.ru/20230126/khakery-1847529045.html

https://ria.ru/20221221/kiberataka-1840228853.html

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842085529.html

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общество, россия, сергей цеков, республика крым