https://ria.ru/20230223/vzlom-1853972150.html

В Крыму взломали эфиры радиостанций "Спутник" и "Вера"

В Крыму взломали эфиры радиостанций "Спутник" и "Вера" - РИА Новости, 23.02.2023

В Крыму взломали эфиры радиостанций "Спутник" и "Вера"

Радиостанции "Спутник в Крыму" и "Вера" подверглись атаке украинских хакеров, сообщили РИА Новости в редакции радио и Министерстве внутренней политики,... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T13:27

2023-02-23T13:27

2023-02-23T16:43

россия

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Радиостанции "Спутник в Крыму" и "Вера" подверглись атаке украинских хакеров, сообщили РИА Новости в редакции радио и Министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма.Как рассказали представители "Спутника в Крыму", в некоторых районах полуострова — Алуште, Белогорске, Джанкое, Судаке — в его эфире и на волнах радио "Вера" передавалось обращение начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и звучал гимн Украины. "Радиовещание было оперативно прервано. При этом в Симферополе и Севастополе злоумышленники не смогли взломать эфир", — сказали в редакции. Заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Юлия Килик подтвердила факт взлома. По информации спeциалистов радиотелевизионного передающего центра, атака затронула оборудование, подготавливающее сигнал для передачи на частотах FM. Позже "Спутник в Крыму" заявил, что вещание удалось восстановить. В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" Буданову рекомендовали немного подождать, если у него есть желание выступить на крымском радио."Широко осветим трибунал над ним и всеми его подельниками", — сказали в агентстве.Накануне похожей атаке подверглись радиостанции в Воронежской, Белгородской и Курганской областях — Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy Radio. В их эфире звучало ложное сообщение о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. В МЧС подчеркнули, что эти объявления не соответствуют действительности, и призвали следить за сообщениями в официальных источниках. В холдинге "Газпром-Медиа Радио", в который входят и подвергшиеся атаке радиостанции, уточнили, что в эфир шла информационная врезка. По словам технических специалистов, речь идет о подмене исходного сигнала, когда в эфир идет фальшивый сигнал, грамотно замаскированный под настоящий.По мнению экспертов, эта атака могла быть репетицией информационной диверсии в отношении российских электронных СМИ в День защитника Отечества. По их данным, злоумышленники пытались отправить сигнал на российские спутники со второй половины января.

https://ria.ru/20230212/marochko-1851528688.html

https://ria.ru/20221230/moshenniki-1842366030.html

https://ria.ru/20221103/khakery-1828988143.html

россия

республика крым

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика крым, происшествия