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В Крыму взломали эфиры радиостанций "Спутник" и "Вера" - РИА Новости, 23.02.2023
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В Крыму взломали эфиры радиостанций "Спутник" и "Вера"
В Крыму взломали эфиры радиостанций "Спутник" и "Вера" - РИА Новости, 23.02.2023
В Крыму взломали эфиры радиостанций "Спутник" и "Вера"
Радиостанции "Спутник в Крыму" и "Вера" подверглись атаке украинских хакеров, сообщили РИА Новости в редакции радио и Министерстве внутренней политики,... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T13:27
2023-02-23T16:43
россия
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Радиостанции "Спутник в Крыму" и "Вера" подверглись атаке украинских хакеров, сообщили РИА Новости в редакции радио и Министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма.Как рассказали представители "Спутника в Крыму", в некоторых районах полуострова — Алуште, Белогорске, Джанкое, Судаке — в его эфире и на волнах радио "Вера" передавалось обращение начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и звучал гимн Украины. "Радиовещание было оперативно прервано. При этом в Симферополе и Севастополе злоумышленники не смогли взломать эфир", — сказали в редакции. Заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Юлия Килик подтвердила факт взлома. По информации спeциалистов радиотелевизионного передающего центра, атака затронула оборудование, подготавливающее сигнал для передачи на частотах FM. Позже "Спутник в Крыму" заявил, что вещание удалось восстановить. В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" Буданову рекомендовали немного подождать, если у него есть желание выступить на крымском радио."Широко осветим трибунал над ним и всеми его подельниками", — сказали в агентстве.Накануне похожей атаке подверглись радиостанции в Воронежской, Белгородской и Курганской областях — Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy Radio. В их эфире звучало ложное сообщение о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. В МЧС подчеркнули, что эти объявления не соответствуют действительности, и призвали следить за сообщениями в официальных источниках. В холдинге "Газпром-Медиа Радио", в который входят и подвергшиеся атаке радиостанции, уточнили, что в эфир шла информационная врезка. По словам технических специалистов, речь идет о подмене исходного сигнала, когда в эфир идет фальшивый сигнал, грамотно замаскированный под настоящий.По мнению экспертов, эта атака могла быть репетицией информационной диверсии в отношении российских электронных СМИ в День защитника Отечества. По их данным, злоумышленники пытались отправить сигнал на российские спутники со второй половины января.
https://ria.ru/20230212/marochko-1851528688.html
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республика крым
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60
россия, республика крым, происшествия
Россия, Республика Крым, Происшествия
13:27 23.02.2023 (обновлено: 16:43 23.02.2023)
 
В Крыму взломали эфиры радиостанций "Спутник" и "Вера"

В Крыму взломали радио "Спутник" и "Вера", запустив запись главы ГУР Украины Буданова

© Fotolia / zhu difengЭфир на радио
Эфир на радио - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© Fotolia / zhu difeng
Эфир на радио. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Радиостанции "Спутник в Крыму" и "Вера" подверглись атаке украинских хакеров, сообщили РИА Новости в редакции радио и Министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма.
Как рассказали представители "Спутника в Крыму", в некоторых районах полуострова — Алуште, Белогорске, Джанкое, Судаке — в его эфире и на волнах радио "Вера" передавалось обращение начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и звучал гимн Украины.
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"Радиовещание было оперативно прервано. При этом в Симферополе и Севастополе злоумышленники не смогли взломать эфир", — сказали в редакции.
Заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Юлия Килик подтвердила факт взлома. По информации спeциалистов радиотелевизионного передающего центра, атака затронула оборудование, подготавливающее сигнал для передачи на частотах FM.
Позже "Спутник в Крыму" заявил, что вещание удалось восстановить. В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" Буданову рекомендовали немного подождать, если у него есть желание выступить на крымском радио.
"Широко осветим трибунал над ним и всеми его подельниками", — сказали в агентстве.
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Накануне похожей атаке подверглись радиостанции в Воронежской, Белгородской и Курганской областях — Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy Radio. В их эфире звучало ложное сообщение о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. В МЧС подчеркнули, что эти объявления не соответствуют действительности, и призвали следить за сообщениями в официальных источниках.
В холдинге "Газпром-Медиа Радио", в который входят и подвергшиеся атаке радиостанции, уточнили, что в эфир шла информационная врезка. По словам технических специалистов, речь идет о подмене исходного сигнала, когда в эфир идет фальшивый сигнал, грамотно замаскированный под настоящий.
По мнению экспертов, эта атака могла быть репетицией информационной диверсии в отношении российских электронных СМИ в День защитника Отечества. По их данным, злоумышленники пытались отправить сигнал на российские спутники со второй половины января.
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