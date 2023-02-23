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ВТО заявила о сохранении устойчивости мировой торговли - РИА Новости, 23.02.2023
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ВТО заявила о сохранении устойчивости мировой торговли
ВТО заявила о сохранении устойчивости мировой торговли - РИА Новости, 23.02.2023
ВТО заявила о сохранении устойчивости мировой торговли
Мировая торговля сохранила устойчивость и продемонстрировала хорошие показатели за 2022 год, несмотря на последствия, вызванные конфликтом на Украине, говорится РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T21:04
2023-02-23T21:05
экономика
украина
россия
донбасс
сергей лавров
всемирная торговая организация (вто)
нато
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ЖЕНЕВА, 23 фев - РИА Новости. Мировая торговля сохранила устойчивость и продемонстрировала хорошие показатели за 2022 год, несмотря на последствия, вызванные конфликтом на Украине, говорится в докладе Всемирной торговой организации (ВТО). "Мировая торговля сохранила устойчивость и показала лучшие результаты, чем пессимистические прогнозы на 2022 год, поскольку страны, значительно пострадавшие от войны на Украине, нашли альтернативные источники поставок", - говорится в докладе, опубликованном в четверг. Уточняется, что рост мировой торговли в прошлом году был выше прогноза ВТО в 3%, опубликованного в апреле 2022-го, и "значительно выше его оценок для более пессимистичных сценариев". Как отмечается, торговые партнеры нашли альтернативные источники для восполнения дефицита большинства товаров, на производство которых повлияли военные действия. В частности, речь идет о пшенице, кукурузе, продуктах переработки подсолнечника, удобрениях, топливе и палладии, который используется в катализаторах автомобилей. "Цены на товары, на которых сказалась война, выросли меньше, чем ожидалось… Цены выросли от 4,4% (палладий) до 24,2% (кукуруза). Хотя этот рост цен является существенным, он значительно ниже самых мрачных прогнозов", - говорится в докладе организации. По оценке ВТО, в 2022 году объем украинского экспорта в стоимостном выражении сократился на 30%. Одновременно объем российского экспорта увеличился в стоимостном выражении на 15,6% из-за роста цен на топливо, удобрения и зерновые. "Однако, по оценкам, объем российского экспорта мог несколько снизиться. Торговые потоки резко сократились в отношении промышленных товаров, таких как автомобили, лекарственные препараты или самолеты, где санкции носят более ограничительный характер", - сообщили в ВТО. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Российский лидер назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230214/rossiya-1851843932.html
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экономика, украина, россия, донбасс, сергей лавров, всемирная торговая организация (вто), нато
Экономика, Украина, Россия, Донбасс, Сергей Лавров, Всемирная торговая организация (ВТО), НАТО
21:04 23.02.2023 (обновлено: 21:05 23.02.2023)
 
ВТО заявила о сохранении устойчивости мировой торговли

ВТО заявила о сохранении устойчивости мировой торговли, несмотря на конфликт на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 23 фев - РИА Новости. Мировая торговля сохранила устойчивость и продемонстрировала хорошие показатели за 2022 год, несмотря на последствия, вызванные конфликтом на Украине, говорится в докладе Всемирной торговой организации (ВТО).
"Мировая торговля сохранила устойчивость и показала лучшие результаты, чем пессимистические прогнозы на 2022 год, поскольку страны, значительно пострадавшие от войны на Украине, нашли альтернативные источники поставок", - говорится в докладе, опубликованном в четверг.
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Уточняется, что рост мировой торговли в прошлом году был выше прогноза ВТО в 3%, опубликованного в апреле 2022-го, и "значительно выше его оценок для более пессимистичных сценариев".
Как отмечается, торговые партнеры нашли альтернативные источники для восполнения дефицита большинства товаров, на производство которых повлияли военные действия. В частности, речь идет о пшенице, кукурузе, продуктах переработки подсолнечника, удобрениях, топливе и палладии, который используется в катализаторах автомобилей.
"Цены на товары, на которых сказалась война, выросли меньше, чем ожидалось… Цены выросли от 4,4% (палладий) до 24,2% (кукуруза). Хотя этот рост цен является существенным, он значительно ниже самых мрачных прогнозов", - говорится в докладе организации.
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По оценке ВТО, в 2022 году объем украинского экспорта в стоимостном выражении сократился на 30%. Одновременно объем российского экспорта увеличился в стоимостном выражении на 15,6% из-за роста цен на топливо, удобрения и зерновые.
"Однако, по оценкам, объем российского экспорта мог несколько снизиться. Торговые потоки резко сократились в отношении промышленных товаров, таких как автомобили, лекарственные препараты или самолеты, где санкции носят более ограничительный характер", - сообщили в ВТО.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Российский лидер назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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