https://ria.ru/20230223/vrach-1853976933.html

Московский офтальмолог рассказал о помощи больницам Донбасса

Московский офтальмолог рассказал о помощи больницам Донбасса - РИА Новости, 23.02.2023

Московский офтальмолог рассказал о помощи больницам Донбасса

Известный офтальмолог из Москвы Борис Першин приезжает в Донбасс в качестве волонтера, чтобы бесплатно делать операции местным жителям, и собирает... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T13:55

2023-02-23T13:55

2023-02-23T13:55

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Известный офтальмолог из Москвы Борис Першин приезжает в Донбасс в качестве волонтера, чтобы бесплатно делать операции местным жителям, и собирает пожертвования, на которые покупает дорогую аппаратуру для Республиканского травматологического центра (ДНР), передает корреспондент РИА Новости. Как рассказал РИА Новости сам Першин, до осени прошлого года он не интересовался событиями в Донбассе и слабо представлял, что там происходит. Все изменилось, когда он получил повестку в военкомат. В военкомате, правда, выяснилось, что у него есть бронь как у научного сотрудника центра имени Димы Рогачева (Москва). "Я задумался, чем могу помочь своей стране. Решил, что нужно делать то, что получается лучше всего, - оперировать", - рассказал Першин РИА Новости. Оказалось, что это очень востребовано в Донбассе - глаза часто страдают от осколочных ранений. В ноябре Першин впервые приехал в Донецк и познакомился с врачами Республиканского травматологического центра. "Я восхищен работниками центра - это железные люди, преданные своему делу. Они очень большие профессионалы, хотя им не всегда хватает современной техники", - говорит врач. Его поразило, что, несмотря на опасную ситуацию в городе и постоянные обстрелы, врачи остаются на своих местах, хотя каждый из них мог бы уехать в Москву и найти высокооплачиваемую работу - офтальмологам в столице хорошо платят. Одна из санитарок, которую Борис еще в ноябре видел на своем рабочем месте, вскоре погибла, когда шла на работу и попала под обстрел "Градами". Першин решил помогать местным врачам своими знаниями и опытом, а еще собирать среди знакомых и подписчиков его небольшого Telegram-канала пожертвования на приборы. Теперь каждые один-два месяц офтальмолог за свой счет приезжает в Донецк, чтобы провести несколько операций и подарить коллегам что-то ценное. "Раньше уже привозил расходные материалы, а потом решил собрать деньги на офтальмологический прибор. Новый он стоит 5 миллионов, но нам продали бывший в употреблении и с большой скидкой - за 1,7", - рассказал РИА Новости Першин. Он написал в своем Telegram-канале о сборе, переслал знакомым. Его пост перепечатали пара популярных блогеров - в результате деньги удалось собрать. "Скидывались знакомые офтальмологи, бизнесмены. Некоторые жертвовали по 100-200 тысяч", - рассказывает Першин. Кроме того, ему подарили восемь ноутбуков для донецких врачей - чтобы они, наконец, смогли вести истории болезни не от руки. Привезя прибор в Донецк, Першин прямо с дороги занялся операцией. Пациентом стал пожилой мужчина из Донецка, получивший ранение в результате минометного обстрела. Ну а в планах Бориса - купить к этому прибору еще и лазер. "Я нашел идеальный по соотношению цена-качества. Стоит 2 миллиона. Вернусь в Москву - буду собирать", - рассказал он. В Донецк он приезжает буквально на пару дней, чтобы сделать несколько операций - и пациенты специально дожидаются его, потому что слава о добром докторе из Москвы уже широко разошлась среди пациентов Республиканского травматологического центра. Ну а Першин, возвращаясь в Москву, мыслями остается там, в Донбассе, и думает, чем еще можно помочь раненым и своим коллегам, которыми он так восхищается.

https://ria.ru/20230213/boepripasy-1851793192.html

https://ria.ru/20230213/vsu-1851784917.html

https://ria.ru/20230203/volontery-1849440628.html

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Екатерина Зайцева

донецк, москва, донбасс, общество