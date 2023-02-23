Толстой прокомментировал недопуск к возложению цветов в Вене
Депутат Толстой объяснил недопуск к возложению цветов давлением на австрийские власти
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы России Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы России Петр Толстой . Архивное фото
ВЕНА, 23 фев - РИА Новости. На австрийские власти оказывается беспрецедентное давление, но страхи принимающей стороны необоснованны, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы, глава российской делегации на зимней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Петр Толстой, комментируя недопуск членов делегации к возложению цветов к памятнику советским воинам-освободителям в Вене.
В Вене прошло возложение венков к памятнику советским воинам-освободителям, в торжественной церемонии приняли участие посол России Дмитрий Любинский, постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Члены делегации России на ПА ОБСЕ не смогли принять участие в церемонии из-за визовых ограничений, пояснил РИА Новости посол Любинский. От их имени к памятнику был возложен отдельный венок.
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"На австрийские власти оказывается беспрецедентное давление в связи с пребыванием нашей делегации, они очень боятся любых публичных мероприятий с нашим участием на территории Австрии, Вены. Мы, конечно, никаким образом не хотим никого обижать, соблюдаем все те правила, которые существуют на этот счёт, но с сожалением можем констатировать, что зря они боятся", - заявил Толстой.
Он добавил, что российская делегация сразу после прибытия в Вену в среду направилась к памятнику советским воинам-освободителям, который "многое символизирует - и освобождение Вены, Европы, и память о тех, кто сегодня с оружием в руках защищает будущее России". "Это был первый пункт нашей остановки в Вене", - сказал Толстой.
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