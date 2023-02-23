https://ria.ru/20230223/vozlozhenie-1853990061.html
Российскую делегацию в Вене не допустили к возложению цветов
Российскую делегацию в Вене не допустили к возложению цветов - РИА Новости, 23.02.2023
Российскую делегацию в Вене не допустили к возложению цветов
Членов российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене не допустили к возложению цветов к памятнику советским воинам-освободителям, заявил... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T15:19
2023-02-23T15:19
2023-02-23T18:38
вена
россия
в мире
австрия
дмитрий любинский
александр лукашевич
михаил ульянов (дипломат)
обсе
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ВЕНА, 23 фев — РИА Новости. Членов российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене не допустили к возложению цветов к памятнику советским воинам-освободителям, заявил РИА Новости посол в Австрии Дмитрий Любинский."От них (российских делегатов. — Прим. ред.) потребовали при выдаче виз подписать своего рода декларацию о том, что они обязуются не участвовать ни в каких мероприятиях, которые не значатся в программе парламентской ассамблеи. В том числе это коснулось, к большому сожалению, нашей сегодняшней церемонии", — сообщил дипломат.В итоге руководители российских диппредставительств в Вене возложили к монументу сразу два венка: один от них самих, а второй — от делегации Федерального собрания, уточнил Любинский.В четверг утром в австрийской столице прошла торжественная церемония возложения венков к памятнику советским воинам-освободителям. В ней приняли участие посол России Дмитрий Любинский, постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич и постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Очередное заседание Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе проходит 23-24 февраля. Ранее в Литве заявили о бойкоте зимней сессии ПА из-за допуска туда российских представителей. Украинская делегация также отказалась от участия в ее работе. На минувшей неделе министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Вена обязана выдавать визы российским политикам, против которых введены санкции, для участия в заседании ОБСЕ, поскольку это следует из ее международных обязательств. Он добавил, что Вена как штаб-квартира ООН в Европе и некоторых других международных организаций, несет обязанности "согласно международному праву разрешать въезд делегациям стран-членов".
https://ria.ru/20230212/soyuz-1851512236.html
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вена, россия, в мире, австрия, дмитрий любинский, александр лукашевич, михаил ульянов (дипломат), обсе
Вена, Россия, В мире, Австрия, Дмитрий Любинский, Александр Лукашевич, Михаил Ульянов (дипломат), ОБСЕ
15:19 23.02.2023 (обновлено: 18:38 23.02.2023)
Российскую делегацию в Вене не допустили к возложению цветов
Российскую делегацию в Вене не допустили к возложению цветов к памятнику советским воинам
ВЕНА, 23 фев — РИА Новости. Членов российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене не допустили к возложению цветов к памятнику советским воинам-освободителям, заявил РИА Новости посол в Австрии Дмитрий Любинский.
"От них (российских делегатов. — Прим. ред.) потребовали при выдаче виз подписать своего рода декларацию о том, что они обязуются не участвовать ни в каких мероприятиях, которые не значатся в программе парламентской ассамблеи. В том числе это коснулось, к большому сожалению, нашей сегодняшней церемонии", — сообщил дипломат.
В итоге руководители российских диппредставительств в Вене возложили к монументу сразу два венка: один от них самих, а второй — от делегации Федерального собрания, уточнил Любинский.
В четверг утром в австрийской столице прошла торжественная церемония возложения венков к памятнику советским воинам-освободителям. В ней приняли участие посол России Дмитрий Любинский, постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич и постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Очередное заседание Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе проходит 23-24 февраля. Ранее в Литве
заявили о бойкоте зимней сессии ПА из-за допуска туда российских представителей. Украинская делегация также отказалась от участия в ее работе.
На минувшей неделе министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг
заявил, что Вена обязана выдавать визы российским политикам, против которых введены санкции, для участия в заседании ОБСЕ, поскольку это следует из ее международных обязательств. Он добавил, что Вена как штаб-квартира ООН
в Европе и некоторых других международных организаций, несет обязанности "согласно международному праву разрешать въезд делегациям стран-членов".