https://ria.ru/20230223/voyna-1854019565.html

Лукашенко оценил шансы втягивания Белоруссии в войну

Лукашенко оценил шансы втягивания Белоруссии в войну - РИА Новости, 23.02.2023

Лукашенко оценил шансы втягивания Белоруссии в войну

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не замечает в настоящее время такой концентрации войск в Польше, Литве и на Украине, чтобы "втянуть... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T18:09

2023-02-23T18:09

2023-02-23T18:09

в мире

украина

литва

польша

александр лукашенко

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МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не замечает в настоящее время такой концентрации войск в Польше, Литве и на Украине, чтобы "втянуть в войну" Белоруссию. "Пока, как последние дни показали, ни с территории Польши, ни с территории Литвы, тем более Украины, концентрации войск для того, чтобы втянуть нас в войну, мы не замечаем", - заявил Лукашенко в интервью китайским СМИ. Его слова приводит белорусское госагентство Белта. "Мы это положительно оцениваем", - подчеркнул белорусский президент.

https://ria.ru/20230223/agressiya-1854017024.html

украина

литва

польша

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в мире, украина, литва, польша, александр лукашенко