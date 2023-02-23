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Лукашенко оценил шансы втягивания Белоруссии в войну
Лукашенко оценил шансы втягивания Белоруссии в войну - РИА Новости, 23.02.2023
Лукашенко оценил шансы втягивания Белоруссии в войну
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не замечает в настоящее время такой концентрации войск в Польше, Литве и на Украине, чтобы "втянуть... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T18:09
2023-02-23T18:09
2023-02-23T18:09
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украина
литва
польша
александр лукашенко
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МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не замечает в настоящее время такой концентрации войск в Польше, Литве и на Украине, чтобы "втянуть в войну" Белоруссию. "Пока, как последние дни показали, ни с территории Польши, ни с территории Литвы, тем более Украины, концентрации войск для того, чтобы втянуть нас в войну, мы не замечаем", - заявил Лукашенко в интервью китайским СМИ. Его слова приводит белорусское госагентство Белта. "Мы это положительно оцениваем", - подчеркнул белорусский президент.
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в мире, украина, литва, польша, александр лукашенко
В мире, Украина, Литва, Польша, Александр Лукашенко
Лукашенко оценил шансы втягивания Белоруссии в войну
Лукашенко: еще нет такого числа войск в Польше, Литве и Украине, чтобы втянуть нас в войну
МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не замечает в настоящее время такой концентрации войск в Польше, Литве и на Украине, чтобы "втянуть в войну" Белоруссию.
"Пока, как последние дни показали, ни с территории Польши, ни с территории Литвы, тем более Украины, концентрации войск для того, чтобы втянуть нас в войну, мы не замечаем", - заявил Лукашенко в интервью китайским СМИ. Его слова приводит белорусское госагентство Белта.
"Мы это положительно оцениваем", - подчеркнул белорусский президент.