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Страны G7 помогут Киеву в восстановлении и реконструкции инфраструктуры - РИА Новости, 23.02.2023
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Страны G7 помогут Киеву в восстановлении и реконструкции инфраструктуры
Страны G7 помогут Киеву в восстановлении и реконструкции инфраструктуры - РИА Новости, 23.02.2023
Страны G7 помогут Киеву в восстановлении и реконструкции инфраструктуры
Страны G7 заявили о содействии ремонту и восстановлению инфраструктуры Украины, говорится в заявлении министров финансов и управляющих центральными банками G7... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T16:37
2023-02-23T17:15
в мире
украина
g7
киев
бангалор
большая двадцатка
всемирный банк
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев - РИА Новости. Страны G7 заявили о содействии ремонту и восстановлению инфраструктуры Украины, говорится в заявлении министров финансов и управляющих центральными банками G7 по итогам встречи, прошедшей в индийском городе Бангалор на полях встречи глав минфинов G20."Мы продолжим наши совместные усилия по поддержке и содействию Украине в ремонте её критически важной инфраструктуры... в том числе через межведомственную координационную платформу доноров", - говорится в заявлении.Как отмечается в заявлении, страны G7 будут координировать свои действия с группой Всемирного банка, Европейским банком реконструкции и развития, а также Европейским инвестиционным банком.
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в мире, украина, g7, киев, бангалор, большая двадцатка, всемирный банк
В мире, Украина, G7, Киев, Бангалор, Большая двадцатка, Всемирный банк
16:37 23.02.2023 (обновлено: 17:15 23.02.2023)
 
Страны G7 помогут Киеву в восстановлении и реконструкции инфраструктуры

Страны G7 заявили о своей поддержке Киеву в восстановлении и реконструкции инфраструктуры

© AP Photo / Efrem LukatskyПоврежденное здание в Киеве
Поврежденное здание в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Поврежденное здание в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев - РИА Новости. Страны G7 заявили о содействии ремонту и восстановлению инфраструктуры Украины, говорится в заявлении министров финансов и управляющих центральными банками G7 по итогам встречи, прошедшей в индийском городе Бангалор на полях встречи глав минфинов G20.
"Мы продолжим наши совместные усилия по поддержке и содействию Украине в ремонте её критически важной инфраструктуры... в том числе через межведомственную координационную платформу доноров", - говорится в заявлении.
Как отмечается в заявлении, страны G7 будут координировать свои действия с группой Всемирного банка, Европейским банком реконструкции и развития, а также Европейским инвестиционным банком.
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В миреУкраинаG7КиевБангалорБольшая двадцаткаВсемирный банк
 
 
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