https://ria.ru/20230223/vosstanovlenie-1854005325.html

Страны G7 помогут Киеву в восстановлении и реконструкции инфраструктуры

Страны G7 помогут Киеву в восстановлении и реконструкции инфраструктуры - РИА Новости, 23.02.2023

Страны G7 помогут Киеву в восстановлении и реконструкции инфраструктуры

Страны G7 заявили о содействии ремонту и восстановлению инфраструктуры Украины, говорится в заявлении министров финансов и управляющих центральными банками G7... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T16:37

2023-02-23T16:37

2023-02-23T17:15

в мире

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всемирный банк

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев - РИА Новости. Страны G7 заявили о содействии ремонту и восстановлению инфраструктуры Украины, говорится в заявлении министров финансов и управляющих центральными банками G7 по итогам встречи, прошедшей в индийском городе Бангалор на полях встречи глав минфинов G20."Мы продолжим наши совместные усилия по поддержке и содействию Украине в ремонте её критически важной инфраструктуры... в том числе через межведомственную координационную платформу доноров", - говорится в заявлении.Как отмечается в заявлении, страны G7 будут координировать свои действия с группой Всемирного банка, Европейским банком реконструкции и развития, а также Европейским инвестиционным банком.

https://ria.ru/20230222/raskhody-1853886136.html

украина

киев

бангалор

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в мире, украина, g7, киев, бангалор, большая двадцатка, всемирный банк