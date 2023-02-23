https://ria.ru/20230223/vosstanovlenie-1854002819.html
Жители Украины пожаловались на бездействие властей по восстановлению домов
Жители Украины пожаловались на бездействие властей по восстановлению домов - РИА Новости, 23.02.2023
Жители Украины пожаловались на бездействие властей по восстановлению домов
Жители Ирпеня в Киевской области на Украине жалуются на бездействие властей по восстановлению разрушенных домов и инфраструктуры, сообщает украинское издание... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T16:23
2023-02-23T16:23
2023-02-23T16:23
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
жилье
денис шмыгаль
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Жители Ирпеня в Киевской области на Украине жалуются на бездействие властей по восстановлению разрушенных домов и инфраструктуры, сообщает украинское издание "Страна". Издание опубликовало в своем Telegram-канале фотографии и видео беседы с местными жительницами Татьяной и Евгенией, которые жалуются, что восстановлением домов занимаются самостоятельно за собственные средства, власти совершенно не помогают в решении проблем. "Крышу восстанавливали за свои деньги, окна поменял частный спонсор, я даже не знаю кто. Изначально нам сказали, что дом будут сносить, а мы должны выселиться, но куда нам ехать, никто не сказал. Какое-то время мы жили без света, воды и газа. Когда власть увидела, что здесь живут люди, которым некуда ехать она заявила, что дом будут восстанавливать, а не сносить. После чего нам подключили коммуникации, но только в первом подъезде, он меньше разрушен, чем второй",- сказала Татьяна. Она добавила, что восстанавливать дом за собственные деньги жители не могут, так как очень дорого. По словам женщины, сейчас в доме проживает около 20 семей, это 15-20% от того количества, которое ранее проживало. "В основном это пенсионеры, которым денег на жизнь не хватает, не говоря уже про восстановление дома", - сказала жительница. Аналогичные проблемы и у жителей соседних домов. К примеру, в доме, где проживает Евгения, осталось всего 10 человек, у которых на восстановления силового кабеля и трансформаторной подстанции нет 250 тысяч гривен (более 6,7 тысячи долларов) – именно столько необходимо для ремонта. По словам женщины, весной люди планируют выходить на акции протеста, если власти им не начнут помогать с восстановлением домов. "Местная власть говорит, что денег нет и ничем помочь не может. Но чем дальше, тем больше ухудшается состояние домов, крыши протекают, уже начал появляться грибок и плесень. У нас нет другого выбора, кроме как выходить на протест, чтобы обратить на себя внимание. В Ирпень каждую неделю приезжают международные делегации, а толку от этого нет", - подчеркивает Евгения. Ранее в четверг премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна рассчитывает потратить четыре миллиарда долларов на восстановление, первые проекты планируется реализовать уже этой весной.
https://ria.ru/20230221/ukraina-1853207020.html
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в мире, киевская область, жилье, денис шмыгаль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Жилье, Денис Шмыгаль
Жители Украины пожаловались на бездействие властей по восстановлению домов
Страна: жители украинского Ирпеня жалуются на бездействие властей по восстановлению домов
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости.
Жители Ирпеня в Киевской области на Украине жалуются на бездействие властей по восстановлению разрушенных домов и инфраструктуры, сообщает украинское издание "Страна".
Издание опубликовало в своем Telegram-канале фотографии и видео беседы с местными жительницами Татьяной и Евгенией, которые жалуются, что восстановлением домов занимаются самостоятельно за собственные средства, власти совершенно не помогают в решении проблем.
"Крышу восстанавливали за свои деньги, окна поменял частный спонсор, я даже не знаю кто. Изначально нам сказали, что дом будут сносить, а мы должны выселиться, но куда нам ехать, никто не сказал. Какое-то время мы жили без света, воды и газа. Когда власть увидела, что здесь живут люди, которым некуда ехать она заявила, что дом будут восстанавливать, а не сносить. После чего нам подключили коммуникации, но только в первом подъезде, он меньше разрушен, чем второй",- сказала Татьяна.
Она добавила, что восстанавливать дом за собственные деньги жители не могут, так как очень дорого. По словам женщины, сейчас в доме проживает около 20 семей, это 15-20% от того количества, которое ранее проживало. "В основном это пенсионеры, которым денег на жизнь не хватает, не говоря уже про восстановление дома", - сказала жительница.
Аналогичные проблемы и у жителей соседних домов. К примеру, в доме, где проживает Евгения, осталось всего 10 человек, у которых на восстановления силового кабеля и трансформаторной подстанции нет 250 тысяч гривен (более 6,7 тысячи долларов) – именно столько необходимо для ремонта. По словам женщины, весной люди планируют выходить на акции протеста, если власти им не начнут помогать с восстановлением домов.
"Местная власть говорит, что денег нет и ничем помочь не может. Но чем дальше, тем больше ухудшается состояние домов, крыши протекают, уже начал появляться грибок и плесень. У нас нет другого выбора, кроме как выходить на протест, чтобы обратить на себя внимание. В Ирпень каждую неделю приезжают международные делегации, а толку от этого нет", - подчеркивает Евгения.
Ранее в четверг премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
заявил, что страна рассчитывает потратить четыре миллиарда долларов на восстановление, первые проекты планируется реализовать уже этой весной.