https://ria.ru/20230223/vosstanovlenie-1854002819.html

Жители Украины пожаловались на бездействие властей по восстановлению домов

Жители Украины пожаловались на бездействие властей по восстановлению домов - РИА Новости, 23.02.2023

Жители Украины пожаловались на бездействие властей по восстановлению домов

Жители Ирпеня в Киевской области на Украине жалуются на бездействие властей по восстановлению разрушенных домов и инфраструктуры, сообщает украинское издание... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T16:23

2023-02-23T16:23

2023-02-23T16:23

специальная военная операция на украине

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денис шмыгаль

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Жители Ирпеня в Киевской области на Украине жалуются на бездействие властей по восстановлению разрушенных домов и инфраструктуры, сообщает украинское издание "Страна". Издание опубликовало в своем Telegram-канале фотографии и видео беседы с местными жительницами Татьяной и Евгенией, которые жалуются, что восстановлением домов занимаются самостоятельно за собственные средства, власти совершенно не помогают в решении проблем. "Крышу восстанавливали за свои деньги, окна поменял частный спонсор, я даже не знаю кто. Изначально нам сказали, что дом будут сносить, а мы должны выселиться, но куда нам ехать, никто не сказал. Какое-то время мы жили без света, воды и газа. Когда власть увидела, что здесь живут люди, которым некуда ехать она заявила, что дом будут восстанавливать, а не сносить. После чего нам подключили коммуникации, но только в первом подъезде, он меньше разрушен, чем второй",- сказала Татьяна. Она добавила, что восстанавливать дом за собственные деньги жители не могут, так как очень дорого. По словам женщины, сейчас в доме проживает около 20 семей, это 15-20% от того количества, которое ранее проживало. "В основном это пенсионеры, которым денег на жизнь не хватает, не говоря уже про восстановление дома", - сказала жительница. Аналогичные проблемы и у жителей соседних домов. К примеру, в доме, где проживает Евгения, осталось всего 10 человек, у которых на восстановления силового кабеля и трансформаторной подстанции нет 250 тысяч гривен (более 6,7 тысячи долларов) – именно столько необходимо для ремонта. По словам женщины, весной люди планируют выходить на акции протеста, если власти им не начнут помогать с восстановлением домов. "Местная власть говорит, что денег нет и ничем помочь не может. Но чем дальше, тем больше ухудшается состояние домов, крыши протекают, уже начал появляться грибок и плесень. У нас нет другого выбора, кроме как выходить на протест, чтобы обратить на себя внимание. В Ирпень каждую неделю приезжают международные делегации, а толку от этого нет", - подчеркивает Евгения. Ранее в четверг премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна рассчитывает потратить четыре миллиарда долларов на восстановление, первые проекты планируется реализовать уже этой весной.

https://ria.ru/20230221/ukraina-1853207020.html

https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html

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в мире, киевская область, жилье, денис шмыгаль