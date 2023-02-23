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Украинские СМИ рассказали, как военкоматы мобилизуют сотрудников с бронью - РИА Новости, 23.02.2023
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Украинские СМИ рассказали, как военкоматы мобилизуют сотрудников с бронью
Украинские СМИ рассказали, как военкоматы мобилизуют сотрудников с бронью - РИА Новости, 23.02.2023
Украинские СМИ рассказали, как военкоматы мобилизуют сотрудников с бронью
Предприятия на Украине не рискуют подавать списки сотрудников с "бронью" от мобилизации, так как зачастую военкоматы сразу же призывают указанных сотрудников,... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T21:58
2023-02-23T21:58
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Предприятия на Украине не рискуют подавать списки сотрудников с "бронью" от мобилизации, так как зачастую военкоматы сразу же призывают указанных сотрудников, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Украинские предприятия стали опасаться подавать в военкоматы списки на бронирование сотрудников от мобилизации. Главная причина - участились случаи, когда военкоматы, как только получили личные данные сотрудников, тут же выписывают им повестки", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания. "Страна" заявляет, что военкоматам просто удобнее работать с готовыми списками призывников, где указаны все данные, чем искать "добровольцев" по одному. Кроме того, сообщается, что новые правила признания производства "стратегическим", которому полагается право на "бронь" сотрудников, недостаточно точны и прозрачны, в результате чего множество предприятий не могут защитить от призыва критически важных сотрудников. В пример приводится фирма по производству металлопластиковых окон, чье руководство не смогло получить "бронь" для нескольких сотрудников, от которых зависит работа всего завода, несмотря на то, что подготовка таких специалистов проходит только за рубежом. Украинские СМИ зимой сообщали о проходящих в стране облавах на призывников. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
https://ria.ru/20230223/ukraina-1853928849.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
21:58 23.02.2023
 
Украинские СМИ рассказали, как военкоматы мобилизуют сотрудников с бронью

Страна.ua: украинские военкоматы забирают на фронт сотрудников по спискам о брони

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Предприятия на Украине не рискуют подавать списки сотрудников с "бронью" от мобилизации, так как зачастую военкоматы сразу же призывают указанных сотрудников, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Украинские предприятия стали опасаться подавать в военкоматы списки на бронирование сотрудников от мобилизации. Главная причина - участились случаи, когда военкоматы, как только получили личные данные сотрудников, тут же выписывают им повестки", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания.
Мобилизация в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 08:49Специальная военная операция на Украине
В Сети появился украинский приказ о призыве на фронт работников военкоматов
"Страна" заявляет, что военкоматам просто удобнее работать с готовыми списками призывников, где указаны все данные, чем искать "добровольцев" по одному.
Кроме того, сообщается, что новые правила признания производства "стратегическим", которому полагается право на "бронь" сотрудников, недостаточно точны и прозрачны, в результате чего множество предприятий не могут защитить от призыва критически важных сотрудников. В пример приводится фирма по производству металлопластиковых окон, чье руководство не смогло получить "бронь" для нескольких сотрудников, от которых зависит работа всего завода, несмотря на то, что подготовка таких специалистов проходит только за рубежом.
Украинские СМИ зимой сообщали о проходящих в стране облавах на призывников. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 22:57
Одесский военкомат использовал машину скорой помощи для вручения повесток
 
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