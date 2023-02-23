https://ria.ru/20230223/vodokhranilische-1854043804.html

У Каховского водохранилища в День защитника Отечества спокойная обстановка

У Каховского водохранилища в День защитника Отечества спокойная обстановка - РИА Новости, 23.02.2023

У Каховского водохранилища в День защитника Отечества спокойная обстановка

Ситуация в районе Каховского водохранилища в День защитника Отечества сохранялась спокойная, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T21:11

2023-02-23T21:11

2023-02-23T21:11

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1854041151_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_17e3ef75a9d639adc39aaf5d820cf8e3.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Ситуация в районе Каховского водохранилища в День защитника Отечества сохранялась спокойная, передаёт корреспондент РИА Новости. Бойцы одного из подразделений Вооруженных сил России, которые несут в праздничный день службу и находятся на боевом посту в районе Каховского водохранилища, сообщили РИА Новости, что в четверг ситуация там стабильная, хотя и наблюдается движение противника на противоположном берегу, часто летают дроны. "Мы находимся в полной готовности всегда. Движение противника наблюдается на том берегу. Техника и живая сила", - сказал агентству один из бойцов ВС РФ.

https://ria.ru/20230223/rossiya-1853965634.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка на передовых позициях ВС РФ в День защитника Отечества Корреспонденты РИА Новости побывали на передовых позициях российских военных, которые находятся на боевом посту в День защитника Отечества 2023-02-23T21:11 true PT1M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, происшествия