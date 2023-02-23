https://ria.ru/20230223/vodokhranilische-1854043804.html
У Каховского водохранилища в День защитника Отечества спокойная обстановка
У Каховского водохранилища в День защитника Отечества спокойная обстановка - РИА Новости, 23.02.2023
У Каховского водохранилища в День защитника Отечества спокойная обстановка
Ситуация в районе Каховского водохранилища в День защитника Отечества сохранялась спокойная, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T21:11
2023-02-23T21:11
2023-02-23T21:11
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Ситуация в районе Каховского водохранилища в День защитника Отечества сохранялась спокойная, передаёт корреспондент РИА Новости. Бойцы одного из подразделений Вооруженных сил России, которые несут в праздничный день службу и находятся на боевом посту в районе Каховского водохранилища, сообщили РИА Новости, что в четверг ситуация там стабильная, хотя и наблюдается движение противника на противоположном берегу, часто летают дроны. "Мы находимся в полной готовности всегда. Движение противника наблюдается на том берегу. Техника и живая сила", - сказал агентству один из бойцов ВС РФ.
https://ria.ru/20230223/rossiya-1853965634.html
РИА Новости
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Обстановка на передовых позициях ВС РФ в День защитника Отечества
Корреспонденты РИА Новости побывали на передовых позициях российских военных, которые находятся на боевом посту в День защитника Отечества
2023-02-23T21:11
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РИА Новости
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вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Происшествия
У Каховского водохранилища в День защитника Отечества спокойная обстановка
Спокойная обстановка сохраняется у Каховского водохранилища в День защитника Отечества