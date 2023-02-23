Рейтинг@Mail.ru
У Каховского водохранилища в День защитника Отечества спокойная обстановка - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/vodokhranilische-1854043804.html
У Каховского водохранилища в День защитника Отечества спокойная обстановка
У Каховского водохранилища в День защитника Отечества спокойная обстановка - РИА Новости, 23.02.2023
У Каховского водохранилища в День защитника Отечества спокойная обстановка
Ситуация в районе Каховского водохранилища в День защитника Отечества сохранялась спокойная, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T21:11
2023-02-23T21:11
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1854041151_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_17e3ef75a9d639adc39aaf5d820cf8e3.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Ситуация в районе Каховского водохранилища в День защитника Отечества сохранялась спокойная, передаёт корреспондент РИА Новости. Бойцы одного из подразделений Вооруженных сил России, которые несут в праздничный день службу и находятся на боевом посту в районе Каховского водохранилища, сообщили РИА Новости, что в четверг ситуация там стабильная, хотя и наблюдается движение противника на противоположном берегу, часто летают дроны. "Мы находимся в полной готовности всегда. Движение противника наблюдается на том берегу. Техника и живая сила", - сказал агентству один из бойцов ВС РФ.
https://ria.ru/20230223/rossiya-1853965634.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка на передовых позициях ВС РФ в День защитника Отечества
Корреспонденты РИА Новости побывали на передовых позициях российских военных, которые находятся на боевом посту в День защитника Отечества
2023-02-23T21:11
true
PT1M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1854041151_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a233674109c9c4f508a72e935e56201e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Происшествия
21:11 23.02.2023
 
У Каховского водохранилища в День защитника Отечества спокойная обстановка

Спокойная обстановка сохраняется у Каховского водохранилища в День защитника Отечества

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Ситуация в районе Каховского водохранилища в День защитника Отечества сохранялась спокойная, передаёт корреспондент РИА Новости.
Бойцы одного из подразделений Вооруженных сил России, которые несут в праздничный день службу и находятся на боевом посту в районе Каховского водохранилища, сообщили РИА Новости, что в четверг ситуация там стабильная, хотя и наблюдается движение противника на противоположном берегу, часто летают дроны.
"Мы находимся в полной готовности всегда. Движение противника наблюдается на том берегу. Техника и живая сила", - сказал агентству один из бойцов ВС РФ.
Президент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов в Александровском саду у Кремлевской стены в День защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 13:00
Путин назвал заботу о защитниках страны святой обязанностью государства
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала