Рейтинг@Mail.ru
Шмыгаль назвал сумму, необходимую для восстановления Украины - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230223/ukraina-1853947696.html
Шмыгаль назвал сумму, необходимую для восстановления Украины
Шмыгаль назвал сумму, необходимую для восстановления Украины - РИА Новости, 23.02.2023
Шмыгаль назвал сумму, необходимую для восстановления Украины
Украина рассчитывает потратить четыре миллиарда долларов на восстановление, первые проекты планируется реализовать этой весной, заявил в четверг премьер-министр РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T11:07
2023-02-23T11:07
в мире
украина
россия
денис шмыгаль
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568165316_0:0:2529:1424_1920x0_80_0_0_5341860111d0f43c08816f5ec4ea0c31.jpg
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Украина рассчитывает потратить четыре миллиарда долларов на восстановление, первые проекты планируется реализовать этой весной, заявил в четверг премьер-министр страны Денис Шмыгаль. "Призвал руководителей областных военных администраций как можно быстрее наработать проекты для восстановления. В целом у Украины есть в наличие и обещанных средств на восстановление на сумму около 150 миллиардов гривен (четыре миллиарда долларов). Наш приоритет: энергетика, жилье, критическая инфраструктура, разминирования и поддержка бизнеса", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он добавил, что этой весной планируется приступить к реализации первых проектов по восстановлению. Ранее Шмыгаль заявлял, что рассчитывает на многолетнюю программу поддержки от МВФ в размере более 15 миллиарда долларов. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230211/ukraina-1851425337.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568165316_178:0:2426:1686_1920x0_80_0_0_f711df44e090d304325d086897d06ce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, денис шмыгаль, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Денис Шмыгаль, Владимир Путин
11:07 23.02.2023
 
Шмыгаль назвал сумму, необходимую для восстановления Украины

Премьер Украины Шмыгаль: страна потратит четыре миллиарда долларов на восстановление

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Денис Шмыгаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Украина рассчитывает потратить четыре миллиарда долларов на восстановление, первые проекты планируется реализовать этой весной, заявил в четверг премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
"Призвал руководителей областных военных администраций как можно быстрее наработать проекты для восстановления. В целом у Украины есть в наличие и обещанных средств на восстановление на сумму около 150 миллиардов гривен (четыре миллиарда долларов). Наш приоритет: энергетика, жилье, критическая инфраструктура, разминирования и поддержка бизнеса", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он добавил, что этой весной планируется приступить к реализации первых проектов по восстановлению.
Ранее Шмыгаль заявлял, что рассчитывает на многолетнюю программу поддержки от МВФ в размере более 15 миллиарда долларов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
11 февраля, 17:10Специальная военная операция на Украине
На Украине создадут центр гуманитарного разминирования, заявил Шмыгаль
 
В миреУкраинаРоссияДенис ШмыгальВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала