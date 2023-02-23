https://ria.ru/20230223/ukraina-1853947696.html
Шмыгаль назвал сумму, необходимую для восстановления Украины
Шмыгаль назвал сумму, необходимую для восстановления Украины - РИА Новости, 23.02.2023
Шмыгаль назвал сумму, необходимую для восстановления Украины
Украина рассчитывает потратить четыре миллиарда долларов на восстановление, первые проекты планируется реализовать этой весной, заявил в четверг премьер-министр РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T11:07
2023-02-23T11:07
2023-02-23T11:07
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украина
россия
денис шмыгаль
владимир путин
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Украина рассчитывает потратить четыре миллиарда долларов на восстановление, первые проекты планируется реализовать этой весной, заявил в четверг премьер-министр страны Денис Шмыгаль. "Призвал руководителей областных военных администраций как можно быстрее наработать проекты для восстановления. В целом у Украины есть в наличие и обещанных средств на восстановление на сумму около 150 миллиардов гривен (четыре миллиарда долларов). Наш приоритет: энергетика, жилье, критическая инфраструктура, разминирования и поддержка бизнеса", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он добавил, что этой весной планируется приступить к реализации первых проектов по восстановлению. Ранее Шмыгаль заявлял, что рассчитывает на многолетнюю программу поддержки от МВФ в размере более 15 миллиарда долларов. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230211/ukraina-1851425337.html
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РИА Новости
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в мире, украина, россия, денис шмыгаль, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Денис Шмыгаль, Владимир Путин
Шмыгаль назвал сумму, необходимую для восстановления Украины
Премьер Украины Шмыгаль: страна потратит четыре миллиарда долларов на восстановление