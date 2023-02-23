https://ria.ru/20230223/tselostnost-1854032965.html

Украина вправе сама решать, как восстанавливать целостность, заявил Блинкен

Украина вправе сама решать, как восстанавливать целостность, заявил Блинкен - РИА Новости, 23.02.2023

Украина вправе сама решать, как восстанавливать целостность, заявил Блинкен

США признают за Украиной право самостоятельно решать, как – военным или дипломатическим путем – восстанавливать территориальную целостность, и готовы поддержать РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T19:48

2023-02-23T19:48

2023-02-23T20:50

украина

специальная военная операция на украине

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владимир путин

оон

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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. США признают за Украиной право самостоятельно решать, как – военным или дипломатическим путем – восстанавливать территориальную целостность, и готовы поддержать любой ее выбор, сказал госсекретарь Энтони Блинкен."Все части Украины должны стать единым целым. Но добиваться этого можно как продолжая боевые действия, так и на определенном этапе подключая переговоры по поводу того, что остается. Все это решать им (украинцам) самим", - заявил он в видеоинтервью изданию Atlantic.Свою задачу США, по словам Блинкена, видят в том, чтобы обеспечить Украине максимально сильную позицию за столом переговоров."Именно для этого мы максимизируем наши усилия для помощи в возвращении территорий, которые у них отняли с февраля (2022 года) или с 2014 года", - сказал госсекретарь.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230223/kitay-1853919220.html

https://ria.ru/20230223/istrebiteli-1854025954.html

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