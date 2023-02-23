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Украина вправе сама решать, как восстанавливать целостность, заявил Блинкен - РИА Новости, 23.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/tselostnost-1854032965.html
Украина вправе сама решать, как восстанавливать целостность, заявил Блинкен
Украина вправе сама решать, как восстанавливать целостность, заявил Блинкен - РИА Новости, 23.02.2023
Украина вправе сама решать, как восстанавливать целостность, заявил Блинкен
США признают за Украиной право самостоятельно решать, как – военным или дипломатическим путем – восстанавливать территориальную целостность, и готовы поддержать РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T19:48
2023-02-23T20:50
украина
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
энтони блинкен
владимир путин
оон
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. США признают за Украиной право самостоятельно решать, как – военным или дипломатическим путем – восстанавливать территориальную целостность, и готовы поддержать любой ее выбор, сказал госсекретарь Энтони Блинкен."Все части Украины должны стать единым целым. Но добиваться этого можно как продолжая боевые действия, так и на определенном этапе подключая переговоры по поводу того, что остается. Все это решать им (украинцам) самим", - заявил он в видеоинтервью изданию Atlantic.Свою задачу США, по словам Блинкена, видят в том, чтобы обеспечить Украине максимально сильную позицию за столом переговоров."Именно для этого мы максимизируем наши усилия для помощи в возвращении территорий, которые у них отняли с февраля (2022 года) или с 2014 года", - сказал госсекретарь.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230223/kitay-1853919220.html
https://ria.ru/20230223/istrebiteli-1854025954.html
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украина, в мире, россия, сша, энтони блинкен, владимир путин, оон, мюнхенская конференция по безопасности
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Энтони Блинкен, Владимир Путин, ООН, Мюнхенская конференция по безопасности
19:48 23.02.2023 (обновлено: 20:50 23.02.2023)
 
Украина вправе сама решать, как восстанавливать целостность, заявил Блинкен

Блинкен: Украина вправе сама решать, как восстанавливать территориальную целостность

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. США признают за Украиной право самостоятельно решать, как – военным или дипломатическим путем – восстанавливать территориальную целостность, и готовы поддержать любой ее выбор, сказал госсекретарь Энтони Блинкен.
"Все части Украины должны стать единым целым. Но добиваться этого можно как продолжая боевые действия, так и на определенном этапе подключая переговоры по поводу того, что остается. Все это решать им (украинцам) самим", - заявил он в видеоинтервью изданию Atlantic.
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая перед пленарным заседанием Всекитайского собрания народных представителей в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 06:44Специальная военная операция на Украине
Китай не консультировался с Украиной при подготовке своего плана, пишут СМИ
Свою задачу США, по словам Блинкена, видят в том, чтобы обеспечить Украине максимально сильную позицию за столом переговоров.
"Именно для этого мы максимизируем наши усилия для помощи в возвращении территорий, которые у них отняли с февраля (2022 года) или с 2014 года", - сказал госсекретарь.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияСШАЭнтони БлинкенВладимир ПутинООНМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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