https://ria.ru/20230223/triada-1853904513.html
Путин заявил о повышенном внимании укреплению ядерной триады
Путин заявил о повышенном внимании укреплению ядерной триады - РИА Новости, 23.02.2023
Путин заявил о повышенном внимании укреплению ядерной триады
Россия продолжит уделять повышенное внимание укреплению ядерной триады, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении по случаю Дня защитника Отечества. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T00:10
2023-02-23T00:10
2023-02-23T02:15
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия продолжит уделять повышенное внимание укреплению ядерной триады, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении по случаю Дня защитника Отечества. "Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
00:10 23.02.2023 (обновлено: 02:15 23.02.2023)
Путин заявил о повышенном внимании укреплению ядерной триады
Путин: Россия продолжит уделять повышенное внимание укреплению ядерной триады