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Путин заявил о повышенном внимании укреплению ядерной триады - РИА Новости, 23.02.2023
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Путин заявил о повышенном внимании укреплению ядерной триады
Путин заявил о повышенном внимании укреплению ядерной триады - РИА Новости, 23.02.2023
Путин заявил о повышенном внимании укреплению ядерной триады
Россия продолжит уделять повышенное внимание укреплению ядерной триады, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении по случаю Дня защитника Отечества. РИА Новости, 23.02.2023
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россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия продолжит уделять повышенное внимание укреплению ядерной триады, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении по случаю Дня защитника Отечества. "Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
00:10 23.02.2023 (обновлено: 02:15 23.02.2023)
 
Путин заявил о повышенном внимании укреплению ядерной триады

Путин: Россия продолжит уделять повышенное внимание укреплению ядерной триады

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия продолжит уделять повышенное внимание укреплению ядерной триады, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении по случаю Дня защитника Отечества.
"Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады", - сказал Путин.
АПЛ Орел - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
00:08
Путин заявил о скором вхождении трех атомных подводных крейсеров в ВМФ
 
РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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