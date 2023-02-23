https://ria.ru/20230223/triada-1853904513.html

Путин заявил о повышенном внимании укреплению ядерной триады

Путин заявил о повышенном внимании укреплению ядерной триады - РИА Новости, 23.02.2023

Путин заявил о повышенном внимании укреплению ядерной триады

Россия продолжит уделять повышенное внимание укреплению ядерной триады, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении по случаю Дня защитника Отечества. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T00:10

2023-02-23T00:10

2023-02-23T02:15

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия продолжит уделять повышенное внимание укреплению ядерной триады, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении по случаю Дня защитника Отечества. "Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230223/kreyser-1853904409.html

россия

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россия, владимир путин, безопасность