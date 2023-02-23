15:45 23.02.2023 (обновлено: 15:46 23.02.2023)
Родные военных из Самарской области смогли увидеть близких по телемосту
Находящиеся в зоне СВО военные из Самарской области пообщались с семьями по телемосту
© Фото : Правительство Самарской областиРодные военных из Самарской области смогли увидеть близких по телемосту
Родные военных из Самарской области смогли увидеть близких по телемосту
САМАРА, 23 фев - РИА Новости. Телемост, во время которого военнослужащие из Самарской области, находящиеся в зоне спецоперации (СВО), смогли пообщаться со своими семьями прошел накануне Дня защитника Отечества, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Накануне Дня защитника Отечества состоялся очередной телемост, во время которого военнослужащие из Самарской области, выполняющие задачи в ходе специальной военной операции, смогли пообщаться со своими семьями по видеосвязи", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, телемост был организован по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и командования Второй гвардейской общевойсковой краснознаменной армии, командарма Андрея Колотовкина при содействии министерства обороны РФ.
Азаров, который третий раз с начала года приехал в зону СВО к военнослужащим, вместе с земляками принял участие в телемосте. На встрече присутствовали бойцы и командиры нескольких подразделений, в том числе из числа добровольцев. Родные и близкие участников СВО из Самарской области собрались в Доме офицеров Самарского гарнизона.
Губернатор поздравил семьи военнослужащих с Днем защитника Отечества. "Вы в полной мере сегодня этот праздник можете отмечать вместе с нашими доблестными воинами, которые здесь несут службу - с честью и достоинством. Я горд тем, что у меня есть такие земляки", - цитирует Азарова пресс-служба.
Встреча продолжалась почти полтора часа. Каждый из родных военнослужащих, обмениваясь с ними приветствиями и рассказывая небольшие новости из дома, желал ребятам здоровья и скорейшего возвращения домой.
По данным пресс-службы, при формировании инициативы о создании специального государственного фонда для адресной помощи семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации, о котором говорил в своем послании президент РФ Владимир Путин, был учтен опыт Самарской области. В регионе реализуется комплексный подход к оказанию поддержки семьям военнослужащих по принципу социального паспорта каждой семьи. Также внедряется программа "Возвращение" для помощи людям, возвращающимся из зоны СВО. Утвержден межведомственный план, который включает помощь в оформлении военнослужащим всех положенных льгот, комплексное лечение и реабилитацию, в том числе психологическую, помощь в переобучении и трудоустройстве, организацию отдыха и свободного времени. К концу первого квартала этого года сервис будет запущен на портале госуслуг Самарской области. Он станет "единым окном" информирования и получения всего необходимого набора услуг и мер поддержки. При этом также люди смогут обратиться в офисы "Мои документы" в МФЦ.