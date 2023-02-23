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В Театре Российской армии День защитника Отечества отметили концертом - РИА Новости, 23.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230223/teatr-1854018040.html
В Театре Российской армии День защитника Отечества отметили концертом
В Театре Российской армии День защитника Отечества отметили концертом - РИА Новости, 23.02.2023
В Театре Российской армии День защитника Отечества отметили концертом
Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, прошел в Центральном академическом театре Российской армии в четверг, присутствующим в зале... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T18:01
2023-02-23T18:16
культура
безопасность
день защитника отечества
сергей шойгу
москва
центральный академический театр российской армии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, прошел в Центральном академическом театре Российской армии в четверг, присутствующим в зале продемонстрировали видеообращение президента России Владимира Путина, сообщили в Минобороны России. "В Центральном академическом театре Российской армии состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества", - рассказали в ведомстве. В зале присутствовали военнослужащие, члены их семей, участники спецоперации, ветераны войны и военной службы, участники Всероссийского детского-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Им продемонстрировали видеообращение президента России, верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина. Также их поздравил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. На сцене театра выступили народные артисты России Александр Розенбаум, Ирина Аллегрова, Григорий Лепс, Олег Газманов, Владимир Машков, Николай Расторгуев, заслуженные артисты Екатерина Гусева, Зара, Денис Майданов, Александр Маршал, Пелагея, Юта, Shaman, Виктория Черенцова, Антон Шагин, а также артисты военно-музыкальных коллективов, Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова, ансамбля песни и пляски Западного военного округа, Первая фронтовая творческая бригада и многие другие.
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"Спасибо, солдат": в России отмечают День защитника Отечества
Ежегодно 23 февраля в России отмечается государственный праздник — День защитника Отечества. "Сегодня этот праздник приобретает особое значение, становится для нас символом сплоченности перед серьезным вызовом. Нашим воинам приходится отстаивать национальные интересы России, проявляя мужество и самоотверженность в борьбе с последователями нацизма", – сказал министр обороны Сергей Шойгу в своем поздравлении ветеранов и военнослужащих.
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безопасность, день защитника отечества, сергей шойгу, москва, центральный академический театр российской армии , министерство обороны рф (минобороны рф)
Культура, Безопасность, День защитника Отечества, Сергей Шойгу, Москва, Центральный академический театр Российской армии , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
18:01 23.02.2023 (обновлено: 18:16 23.02.2023)
 
В Театре Российской армии День защитника Отечества отметили концертом

День защитника Отечества отметили праздничным концертом в Театре Российской армии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЗдание Центрального академического театра Российской армии в Москве
Здание Центрального академического театра Российской армии в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Здание Центрального академического театра Российской армии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, прошел в Центральном академическом театре Российской армии в четверг, присутствующим в зале продемонстрировали видеообращение президента России Владимира Путина, сообщили в Минобороны России.
"В Центральном академическом театре Российской армии состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества", - рассказали в ведомстве.
В зале присутствовали военнослужащие, члены их семей, участники спецоперации, ветераны войны и военной службы, участники Всероссийского детского-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Им продемонстрировали видеообращение президента России, верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина. Также их поздравил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
На сцене театра выступили народные артисты России Александр Розенбаум, Ирина Аллегрова, Григорий Лепс, Олег Газманов, Владимир Машков, Николай Расторгуев, заслуженные артисты Екатерина Гусева, Зара, Денис Майданов, Александр Маршал, Пелагея, Юта, Shaman, Виктория Черенцова, Антон Шагин, а также артисты военно-музыкальных коллективов, Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова, ансамбля песни и пляски Западного военного округа, Первая фронтовая творческая бригада и многие другие.
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День защитника Отечества
 
КультураБезопасностьДень защитника ОтечестваСергей ШойгуМоскваЦентральный академический театр Российской армииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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