https://ria.ru/20230223/teatr-1854018040.html

В Театре Российской армии День защитника Отечества отметили концертом

В Театре Российской армии День защитника Отечества отметили концертом - РИА Новости, 23.02.2023

В Театре Российской армии День защитника Отечества отметили концертом

Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, прошел в Центральном академическом театре Российской армии в четверг, присутствующим в зале... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T18:01

2023-02-23T18:01

2023-02-23T18:16

культура

безопасность

день защитника отечества

сергей шойгу

москва

центральный академический театр российской армии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, прошел в Центральном академическом театре Российской армии в четверг, присутствующим в зале продемонстрировали видеообращение президента России Владимира Путина, сообщили в Минобороны России. "В Центральном академическом театре Российской армии состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества", - рассказали в ведомстве. В зале присутствовали военнослужащие, члены их семей, участники спецоперации, ветераны войны и военной службы, участники Всероссийского детского-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Им продемонстрировали видеообращение президента России, верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина. Также их поздравил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. На сцене театра выступили народные артисты России Александр Розенбаум, Ирина Аллегрова, Григорий Лепс, Олег Газманов, Владимир Машков, Николай Расторгуев, заслуженные артисты Екатерина Гусева, Зара, Денис Майданов, Александр Маршал, Пелагея, Юта, Shaman, Виктория Черенцова, Антон Шагин, а также артисты военно-музыкальных коллективов, Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова, ансамбля песни и пляски Западного военного округа, Первая фронтовая творческая бригада и многие другие.

https://ria.ru/20230223/zaschitniki-1853425123.html

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Спасибо, солдат": в России отмечают День защитника Отечества Ежегодно 23 февраля в России отмечается государственный праздник — День защитника Отечества. "Сегодня этот праздник приобретает особое значение, становится для нас символом сплоченности перед серьезным вызовом. Нашим воинам приходится отстаивать национальные интересы России, проявляя мужество и самоотверженность в борьбе с последователями нацизма", – сказал министр обороны Сергей Шойгу в своем поздравлении ветеранов и военнослужащих. 2023-02-23T18:01 true PT2M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, день защитника отечества, сергей шойгу, москва, центральный академический театр российской армии , министерство обороны рф (минобороны рф)