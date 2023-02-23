https://ria.ru/20230223/stavka-1853963014.html

Нацбанк Белоруссии снизил ставку рефинансирования

Нацбанк Белоруссии снизил ставку рефинансирования - РИА Новости, 23.02.2023

Нацбанк Белоруссии снизил ставку рефинансирования

Ставка рефинансирования в Белоруссии с 1 марта снижается с 11,5% до 11% годовых, сообщила пресс-служба Национального банка (центробанка) Белоруссии. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T12:36

2023-02-23T12:36

2023-02-23T12:36

экономика

белоруссия

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МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Ставка рефинансирования в Белоруссии с 1 марта снижается с 11,5% до 11% годовых, сообщила пресс-служба Национального банка (центробанка) Белоруссии. "С 1 марта 2023 года ставка рефинансирования снижается с 11,5 до 11 процентов годовых, ставка по кредиту овернайт – с 12,5 до 12 процентов годовых, ставка по депозиту овернайт – с 10,5 до 10 процентов годовых", - говорится в сообщении на сайте ЦБ, опубликованном в четверг. Соответствующие решения приняты правлением белорусского центробанка 23 февраля по итогам заседания, посвящённого кредитно-денежной политике. Это решение пресс-служба регулятора поясняет тем, что инфляционные процессы в Белоруссии продолжают замедляться. Так, по итогам января годовая инфляция снизилась до 12% с 12,8%, которые были по итогам прошлого года, а трендовая инфляция – до 9,2% с 10,2% соответственно. "В январе 2023 года сохранился приток рублевых средств населения в банки. Вместе с тем сберегательный процесс остается сдержанным. Одновременно отмечается ускоренный рост ликвидной составляющей денежной массы, что может отразиться на динамике замедления инфляции", - также говорится в сообщении. Центробанк Белоруссии также анонсировал, что и следующие решения о величине ставки рефинансирования будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

https://ria.ru/20230214/sinkhronizatsiya-1851937616.html

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белоруссия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, белоруссия