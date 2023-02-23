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Российские военные уничтожили три гаубицы ВСУ на Херсонском направлении

Российские военные уничтожили три гаубицы ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 23.02.2023

Российские военные уничтожили три гаубицы ВСУ на Херсонском направлении

Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили три гаубицы на Херсонском направлении, заявили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T14:54

2023-02-23T14:54

2023-02-23T14:54

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

херсонская область

украина

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили три гаубицы на Херсонском направлении, заявили в субботу в Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две гаубицы "Мста-Б" и одна гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область , украина