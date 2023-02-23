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Российские военные уничтожили три гаубицы ВСУ на Херсонском направлении
Российские военные уничтожили три гаубицы ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 23.02.2023
Российские военные уничтожили три гаубицы ВСУ на Херсонском направлении
Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили три гаубицы на Херсонском направлении, заявили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T14:54
2023-02-23T14:54
2023-02-23T14:54
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
херсонская область
украина
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили три гаубицы на Херсонском направлении, заявили в субботу в Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две гаубицы "Мста-Б" и одна гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские военные уничтожили три гаубицы ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: российские военные уничтожили три украинские гаубицы на Херсонском направлении