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ВС России уничтожили в ДНР РЛС обнаружения маловысотных воздушных целей - РИА Новости, 23.02.2023
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ВС России уничтожили в ДНР РЛС обнаружения маловысотных воздушных целей
ВС России уничтожили в ДНР РЛС обнаружения маловысотных воздушных целей - РИА Новости, 23.02.2023
ВС России уничтожили в ДНР РЛС обнаружения маловысотных воздушных целей
Российские войска уничтожили в районе населенного пункта Красное (ДНР) радиолокационную станцию обнаружения маловысотных воздушных целей 35Д6, сообщило в... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T14:43
2023-02-23T14:50
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские войска уничтожили в районе населенного пункта Красное (ДНР) радиолокационную станцию обнаружения маловысотных воздушных целей 35Д6, сообщило в четверг министерство обороны РФ.Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ за сутки нанесено поражение 97 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и технике в 128 районах, отмечает Минобороны.
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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:43 23.02.2023 (обновлено: 14:50 23.02.2023)
 
ВС России уничтожили в ДНР РЛС обнаружения маловысотных воздушных целей

ВС России в районе Красного в ДНР уничтожили РЛС обнаружения маловысотных воздушных целей

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета вооруженных сил РФ
Военнослужащий артиллерийского расчета вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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Военнослужащий артиллерийского расчета вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские войска уничтожили в районе населенного пункта Красное (ДНР) радиолокационную станцию обнаружения маловысотных воздушных целей 35Д6, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных воздушных целей 35Д6", - говорится в сводке военного ведомства.
Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ за сутки нанесено поражение 97 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и технике в 128 районах, отмечает Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 февраля, 14:22Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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