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ВС России уничтожили в ДНР РЛС обнаружения маловысотных воздушных целей
ВС России уничтожили в ДНР РЛС обнаружения маловысотных воздушных целей - РИА Новости, 23.02.2023
ВС России уничтожили в ДНР РЛС обнаружения маловысотных воздушных целей
Российские войска уничтожили в районе населенного пункта Красное (ДНР) радиолокационную станцию обнаружения маловысотных воздушных целей 35Д6, сообщило в... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T14:43
2023-02-23T14:43
2023-02-23T14:50
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские войска уничтожили в районе населенного пункта Красное (ДНР) радиолокационную станцию обнаружения маловысотных воздушных целей 35Д6, сообщило в четверг министерство обороны РФ.Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ за сутки нанесено поражение 97 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и технике в 128 районах, отмечает Минобороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:43 23.02.2023 (обновлено: 14:50 23.02.2023)
ВС России уничтожили в ДНР РЛС обнаружения маловысотных воздушных целей
ВС России в районе Красного в ДНР уничтожили РЛС обнаружения маловысотных воздушных целей