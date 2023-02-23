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ВС России уничтожили в ДНР РЛС обнаружения маловысотных воздушных целей

ВС России уничтожили в ДНР РЛС обнаружения маловысотных воздушных целей - РИА Новости, 23.02.2023

ВС России уничтожили в ДНР РЛС обнаружения маловысотных воздушных целей

Российские войска уничтожили в районе населенного пункта Красное (ДНР) радиолокационную станцию обнаружения маловысотных воздушных целей 35Д6, сообщило в... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T14:43

2023-02-23T14:43

2023-02-23T14:50

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские войска уничтожили в районе населенного пункта Красное (ДНР) радиолокационную станцию обнаружения маловысотных воздушных целей 35Д6, сообщило в четверг министерство обороны РФ.Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ за сутки нанесено поражение 97 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и технике в 128 районах, отмечает Минобороны.

донецкая народная республика

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)