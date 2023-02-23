https://ria.ru/20230223/spetsoperatsiya-1853982750.html
Российские военные уничтожили до 140 боевиков ВСУ на двух направлениях
Российские военные уничтожили до 140 боевиков ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 23.02.2023
Российские военные уничтожили до 140 боевиков ВСУ на двух направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T14:36
2023-02-23T14:36
2023-02-23T14:49
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Крахмальное, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Потери противника на данном направлении составили до 55 военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике войск Украины в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено около 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная гаубица "Гвоздика" и гаубица Д-30", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20230223/avdeevka-1853983223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:36 23.02.2023 (обновлено: 14:49 23.02.2023)
Российские военные уничтожили до 140 боевиков ВСУ на двух направлениях
ВСУ потеряли до 140 военнослужащих на Купянском и Краснолиманском направлениях