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Российские военные уничтожили до 140 боевиков ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 23.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/spetsoperatsiya-1853982750.html
Российские военные уничтожили до 140 боевиков ВСУ на двух направлениях
Российские военные уничтожили до 140 боевиков ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 23.02.2023
Российские военные уничтожили до 140 боевиков ВСУ на двух направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T14:36
2023-02-23T14:49
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Крахмальное, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Потери противника на данном направлении составили до 55 военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике войск Украины в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено около 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная гаубица "Гвоздика" и гаубица Д-30", - уточнили в Минобороны.
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:36 23.02.2023 (обновлено: 14:49 23.02.2023)
 
Российские военные уничтожили до 140 боевиков ВСУ на двух направлениях

ВСУ потеряли до 140 военнослужащих на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРазведчики Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации
Разведчики Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости
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Разведчики Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Крахмальное, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Потери противника на данном направлении составили до 55 военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике войск Украины в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской народной республики.
"За сутки на данном направлении уничтожено около 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная гаубица "Гвоздика" и гаубица Д-30", - уточнили в Минобороны.
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Вчера, 14:38Специальная военная операция на Украине
Российские войска уничтожили украинский склад боеприпасов в районе Авдеевки
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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