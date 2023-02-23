https://ria.ru/20230223/spetsoperatsiya-1853982750.html

Российские военные уничтожили до 140 боевиков ВСУ на двух направлениях

Российские военные уничтожили до 140 боевиков ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 23.02.2023

Российские военные уничтожили до 140 боевиков ВСУ на двух направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T14:36

2023-02-23T14:36

2023-02-23T14:49

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Крахмальное, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Потери противника на данном направлении составили до 55 военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике войск Украины в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено около 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная гаубица "Гвоздика" и гаубица Д-30", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20230223/avdeevka-1853983223.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины