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Санду заявила о новом уровне сотрудничества Молдавии с Румынией - РИА Новости, 23.02.2023
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Санду заявила о новом уровне сотрудничества Молдавии с Румынией
Санду заявила о новом уровне сотрудничества Молдавии с Румынией - РИА Новости, 23.02.2023
Санду заявила о новом уровне сотрудничества Молдавии с Румынией
Кишинев и Бухарест выходят на новый уровень сотрудничества, который приблизит Молдавию к Румынии, заявила в четверг в Бухаресте молдавский президент Майя Санду. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T20:10
2023-02-23T20:10
в мире
румыния
молдавия
бухарест
клаус йоханнис
майя санду
евросоюз
богдан ауреску
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КИШИНЕВ, 23 фев – РИА Новости. Кишинев и Бухарест выходят на новый уровень сотрудничества, который приблизит Молдавию к Румынии, заявила в четверг в Бухаресте молдавский президент Майя Санду. Санду находится с официальным визитом в Бухаресте по приглашению президента Румынии Клауса Йоханниса. Как отмечает пресс-служба румынского лидера, главы обеих стран проведут политические консультации, рассмотрят совместные проекты, представляющие стратегический интерес в области энергетики, транспорта, здравоохранения, образования, информационного общества, с акцентом на инициативы, направленные на подключение Молдавии к пространству ЕС. "Наше стратегическое партнерство с Румынией означает конкретные выгоды по многим направлениям для граждан обеих стран. Мы все ближе к Румынии, Европейскому Союзу, к нашей семье. Я повторю слова Богдана Ауреску (министр иностранных дел Румынии – ред.), который иронично заметил: Молдавия, вероятно, единственное государство в мире, где одновременно работают два министра иностранных дел, и мы благодарим Румынию за то, что она наш друг и адвокат", - сказала Санду на брифинге в президентском дворце Котрочень в Бухаресте. Глава Молдавии выразила уверенность, что диалог Кишинева и Бухареста будет стремительно развиваться на уровне исполнительной власти. "Новое правительство республики продолжит энергичный диалог с румынской исполнительной властью. Буквально на следующей неделе премьер-министр Дорин Речан совершит свой первый официальный визит в Бухарест", - отметила Санду. Разговоры о тесной интеграции Молдавии и Румынии давно присутствуют в политическом дискурсе Кишинева и Бухареста. Как правило, они активизируются перед выборами в центральные или местные органы власти в Румынии. Однако в последнее время румынские и молдавские политики, представляющие правые партии, заявляют о поглощении Молдавии Румынией в контексте процесса евроинтеграции, называя это кратчайшим путем для вступления Кишинева в Евросоюз. Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. Согласно опросам общественного мнения, большинство жителей Молдавии выступают против вхождения страны в состав Румынии.
https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html
https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html
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в мире, румыния, молдавия, бухарест, клаус йоханнис, майя санду, евросоюз, богдан ауреску
В мире, Румыния, Молдавия, Бухарест, Клаус Йоханнис, Майя Санду, Евросоюз, Богдан Ауреску
20:10 23.02.2023
 
Санду заявила о новом уровне сотрудничества Молдавии с Румынией

Президент Санду в Бухаресте заявила о более тесном сотрудничестве Молдавии с Румынией

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 фев – РИА Новости. Кишинев и Бухарест выходят на новый уровень сотрудничества, который приблизит Молдавию к Румынии, заявила в четверг в Бухаресте молдавский президент Майя Санду.
Санду находится с официальным визитом в Бухаресте по приглашению президента Румынии Клауса Йоханниса. Как отмечает пресс-служба румынского лидера, главы обеих стран проведут политические консультации, рассмотрят совместные проекты, представляющие стратегический интерес в области энергетики, транспорта, здравоохранения, образования, информационного общества, с акцентом на инициативы, направленные на подключение Молдавии к пространству ЕС.
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"Наше стратегическое партнерство с Румынией означает конкретные выгоды по многим направлениям для граждан обеих стран. Мы все ближе к Румынии, Европейскому Союзу, к нашей семье. Я повторю слова Богдана Ауреску (министр иностранных дел Румынии – ред.), который иронично заметил: Молдавия, вероятно, единственное государство в мире, где одновременно работают два министра иностранных дел, и мы благодарим Румынию за то, что она наш друг и адвокат", - сказала Санду на брифинге в президентском дворце Котрочень в Бухаресте.
Глава Молдавии выразила уверенность, что диалог Кишинева и Бухареста будет стремительно развиваться на уровне исполнительной власти.
"Новое правительство республики продолжит энергичный диалог с румынской исполнительной властью. Буквально на следующей неделе премьер-министр Дорин Речан совершит свой первый официальный визит в Бухарест", - отметила Санду.
Разговоры о тесной интеграции Молдавии и Румынии давно присутствуют в политическом дискурсе Кишинева и Бухареста. Как правило, они активизируются перед выборами в центральные или местные органы власти в Румынии. Однако в последнее время румынские и молдавские политики, представляющие правые партии, заявляют о поглощении Молдавии Румынией в контексте процесса евроинтеграции, называя это кратчайшим путем для вступления Кишинева в Евросоюз.
Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине.
Согласно опросам общественного мнения, большинство жителей Молдавии выступают против вхождения страны в состав Румынии.
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В миреРумынияМолдавияБухарестКлаус ЙоханнисМайя СандуЕвросоюзБогдан Ауреску
 
 
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