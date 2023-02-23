https://ria.ru/20230223/soglashenie-1854047274.html

Россия ждет ответа от Франции по работе над новым ДСНВ, заявил посол

Россия ждет ответа от Франции по работе над новым ДСНВ, заявил посол - РИА Новости, 23.02.2023

Россия ждет ответа от Франции по работе над новым ДСНВ, заявил посол

Россия ждёт развернутого ответа от Франции по совместной работе над новым соглашением о стратегических вооружениях с учётом потенциала всех западных ядерных... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T21:42

2023-02-23T21:42

2023-02-23T21:46

россия

франция

великобритания

владимир путин

алексей мешков

нато

в мире

договор снв-3

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ПАРИЖ, 23 фев - РИА Новости. Россия ждёт развернутого ответа от Франции по совместной работе над новым соглашением о стратегических вооружениях с учётом потенциала всех западных ядерных держав, сообщил посол России во Франции Алексей Мешков.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал" НАТО."Совершенно чётко было сказано, что пришло время, чтобы французский и британский ядерный потенциал учитывался в общем раскладе сил, потому что сегодня западный блок выступает как единое целое, и совершенно логично, чтобы и Франция приняла участие в этом процессе. Мы ждём официальной развернутой реакции Парижа на этот счёт", - сказал посол журналистам."Если Запад выступает единым фронтом, то логично, что и учитывать мы должны все их военные потенциалы, тем более такой важный, как ядерный", - добавил он.Дипломат отметил, тем не менее, что Франция неоднократно высказывалась о независимости своих ядерных сил, хотя, по его мнению, "такая независимость сегодня не просматривается".При этом посол подчеркнул, что решение России приостановить участие в СНВ-3 было вынужденным."Что же касается критики нашего решения: мы прекрасно знаем и видим, как пытаются наши западные коллеги читать между строк, но не читать сами строки. Позиция России по данному вопросу была обозначена очень чётко, нечего кивать с больной головы на здоровую. Мы все прекрасно понимаем, кто привёл к тому, что Россия была вынуждена приостановить действие СНВ-3, прекрасно понимаем, что бы происходило с точки зрения возможности проведения российской стороной верификационных действий. Мы прекрасно понимаем, что это был вынужденный шаг", - сказал дипломат.МИД Франции сообщил, что сожалеет о решении России и призвал ее как можно скорее восстановить участие в ДСНВ как ключевом инструменте международной архитектуры безопасности.

https://ria.ru/20230222/snv-1853621405.html

https://ria.ru/20230223/dsnv-1854021443.html

россия

франция

великобритания

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россия, франция, великобритания, владимир путин, алексей мешков, нато, в мире, договор снв-3