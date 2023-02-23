https://ria.ru/20230223/sanktsii-1854041400.html

Австралия ввела санкции против 90 физических лиц и 40 компаний из России

Австралия ввела санкции против 90 физических лиц и 40 компаний из России - РИА Новости, 23.02.2023

Австралия ввела санкции против 90 физических лиц и 40 компаний из России

Австралия ввела санкции против 90 физических лиц и 40 юридических лиц из РФ, говорится на сайте правительства страны. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T20:47

2023-02-23T20:47

2023-02-23T20:48

россия

австралия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Австралия ввела санкции против 90 физических лиц и 40 юридических лиц из РФ, говорится на сайте правительства страны. Согласно списку, санкции затронули сотрудников ЦИК, военнослужащих, ряда министров и губернаторов и других. Среди юридических лиц под санкциями оказались, в частности, концерн "Калашников", ПАО "Туполев", а также радио Sputnik. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230223/sanktsii-1854035737.html

россия

австралия

украина

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россия, австралия, украина, владимир путин