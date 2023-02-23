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Австралия ввела санкции против 90 физических лиц и 40 компаний из России - РИА Новости, 23.02.2023
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Австралия ввела санкции против 90 физических лиц и 40 компаний из России
Австралия ввела санкции против 90 физических лиц и 40 компаний из России - РИА Новости, 23.02.2023
Австралия ввела санкции против 90 физических лиц и 40 компаний из России
Австралия ввела санкции против 90 физических лиц и 40 юридических лиц из РФ, говорится на сайте правительства страны. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T20:47
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россия
австралия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Австралия ввела санкции против 90 физических лиц и 40 юридических лиц из РФ, говорится на сайте правительства страны. Согласно списку, санкции затронули сотрудников ЦИК, военнослужащих, ряда министров и губернаторов и других. Среди юридических лиц под санкциями оказались, в частности, концерн "Калашников", ПАО "Туполев", а также радио Sputnik. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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россия, австралия, украина, владимир путин
Россия, Австралия, Украина, Владимир Путин
20:47 23.02.2023 (обновлено: 20:48 23.02.2023)
 
Австралия ввела санкции против 90 физических лиц и 40 компаний из России

Власти: Австралия ввела санкции против 90 физических лиц и 40 компаний из России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкФлаг Австралии
Флаг Австралии - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Австралии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Австралия ввела санкции против 90 физических лиц и 40 юридических лиц из РФ, говорится на сайте правительства страны.
Согласно списку, санкции затронули сотрудников ЦИК, военнослужащих, ряда министров и губернаторов и других.
Среди юридических лиц под санкциями оказались, в частности, концерн "Калашников", ПАО "Туполев", а также радио Sputnik.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 20:04
Китай призвал Запад помочь разрешить конфликт на Украине вместо санкций
 
РоссияАвстралияУкраинаВладимир Путин
 
 
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