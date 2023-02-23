https://ria.ru/20230223/sanktsii-1854040252.html
Нуланд раскрыла подробности нового пакета санкций против России
Нуланд раскрыла подробности нового пакета санкций против России - РИА Новости, 23.02.2023
Нуланд раскрыла подробности нового пакета санкций против России
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что новые санкции, которые США и их партнеры по G7 планируют опубликовать в пятницу, будут сосредоточены на... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T20:36
2023-02-23T20:36
2023-02-23T20:52
в мире
россия
сша
виктория нуланд
g7
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1848012218_639:158:3072:1526_1920x0_80_0_0_43ade75bdda76ab6c050c0a0303e923e.jpg
ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что новые санкции, которые США и их партнеры по G7 планируют опубликовать в пятницу, будут сосредоточены на ограничении возможностей РФ обходить уже введённые. В видеоинтервью газете Washington Post она дала понять, что новый пакет санкций, которые США вместе с партнерами по G7 намерены обнародовать в пятницу, "очень пристально и намеренно" сфокусирован на закрытии возможностей для обхода уже существующих рестрикций. "Они используют третьи страны для попыток обойти санкции, которые мы ввели. К примеру, они импортируют на 1000% больше ноутбуков, айфонов, посудомоечных машин из третьих стран, не потому что они хотят работать дома на ноутбуках, а с целью каннибализации этой техники, чтобы получить современные чипы, в которых мы им отказываем, для производства большего числа ракет и так далее", - сказала Нуланд. Новые санкции будут, по ее словам, в частности, затрагивать ряд российских банков и китайских компаний, которые, как считают американцы, участвуют в попытках обойти рестрикции.
https://ria.ru/20230223/sanktsii-1854028964.html
https://ria.ru/20230223/sanktsii-1854004689.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1848012218_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_6d96c9c55c2276724b5d6742d7a9d130.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, виктория нуланд, g7, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Виктория Нуланд, G7, Санкции в отношении России
20:36 23.02.2023 (обновлено: 20:52 23.02.2023)
Нуланд раскрыла подробности нового пакета санкций против России
Нуланд: новые санкции против России ограничат возможности обходить уже введенные
ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости.
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила
, что новые санкции, которые США и их партнеры по G7 планируют опубликовать в пятницу, будут сосредоточены на ограничении возможностей РФ обходить уже введённые.
В видеоинтервью газете Washington Post она дала понять, что новый пакет санкций, которые США вместе с партнерами по G7 намерены обнародовать в пятницу, "очень пристально и намеренно" сфокусирован на закрытии возможностей для обхода уже существующих рестрикций.
"Они используют третьи страны для попыток обойти санкции, которые мы ввели. К примеру, они импортируют на 1000% больше ноутбуков, айфонов, посудомоечных машин из третьих стран, не потому что они хотят работать дома на ноутбуках, а с целью каннибализации этой техники, чтобы получить современные чипы, в которых мы им отказываем, для производства большего числа ракет и так далее", - сказала Нуланд.
Новые санкции будут, по ее словам, в частности, затрагивать ряд российских банков и китайских компаний, которые, как считают американцы, участвуют в попытках обойти рестрикции.