https://ria.ru/20230223/sanktsii-1854040252.html

Нуланд раскрыла подробности нового пакета санкций против России

Нуланд раскрыла подробности нового пакета санкций против России - РИА Новости, 23.02.2023

Нуланд раскрыла подробности нового пакета санкций против России

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что новые санкции, которые США и их партнеры по G7 планируют опубликовать в пятницу, будут сосредоточены на... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T20:36

2023-02-23T20:36

2023-02-23T20:52

в мире

россия

сша

виктория нуланд

g7

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что новые санкции, которые США и их партнеры по G7 планируют опубликовать в пятницу, будут сосредоточены на ограничении возможностей РФ обходить уже введённые. В видеоинтервью газете Washington Post она дала понять, что новый пакет санкций, которые США вместе с партнерами по G7 намерены обнародовать в пятницу, "очень пристально и намеренно" сфокусирован на закрытии возможностей для обхода уже существующих рестрикций. "Они используют третьи страны для попыток обойти санкции, которые мы ввели. К примеру, они импортируют на 1000% больше ноутбуков, айфонов, посудомоечных машин из третьих стран, не потому что они хотят работать дома на ноутбуках, а с целью каннибализации этой техники, чтобы получить современные чипы, в которых мы им отказываем, для производства большего числа ракет и так далее", - сказала Нуланд. Новые санкции будут, по ее словам, в частности, затрагивать ряд российских банков и китайских компаний, которые, как считают американцы, участвуют в попытках обойти рестрикции.

https://ria.ru/20230223/sanktsii-1854028964.html

https://ria.ru/20230223/sanktsii-1854004689.html

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в мире, россия, сша, виктория нуланд, g7, санкции в отношении россии