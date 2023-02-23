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Нуланд раскрыла подробности нового пакета санкций против России - РИА Новости, 23.02.2023
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Нуланд раскрыла подробности нового пакета санкций против России
Нуланд раскрыла подробности нового пакета санкций против России - РИА Новости, 23.02.2023
Нуланд раскрыла подробности нового пакета санкций против России
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что новые санкции, которые США и их партнеры по G7 планируют опубликовать в пятницу, будут сосредоточены на... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T20:36
2023-02-23T20:52
в мире
россия
сша
виктория нуланд
g7
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что новые санкции, которые США и их партнеры по G7 планируют опубликовать в пятницу, будут сосредоточены на ограничении возможностей РФ обходить уже введённые. В видеоинтервью газете Washington Post она дала понять, что новый пакет санкций, которые США вместе с партнерами по G7 намерены обнародовать в пятницу, "очень пристально и намеренно" сфокусирован на закрытии возможностей для обхода уже существующих рестрикций. "Они используют третьи страны для попыток обойти санкции, которые мы ввели. К примеру, они импортируют на 1000% больше ноутбуков, айфонов, посудомоечных машин из третьих стран, не потому что они хотят работать дома на ноутбуках, а с целью каннибализации этой техники, чтобы получить современные чипы, в которых мы им отказываем, для производства большего числа ракет и так далее", - сказала Нуланд. Новые санкции будут, по ее словам, в частности, затрагивать ряд российских банков и китайских компаний, которые, как считают американцы, участвуют в попытках обойти рестрикции.
https://ria.ru/20230223/sanktsii-1854028964.html
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в мире, россия, сша, виктория нуланд, g7, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Виктория Нуланд, G7, Санкции в отношении России
20:36 23.02.2023 (обновлено: 20:52 23.02.2023)
 
Нуланд раскрыла подробности нового пакета санкций против России

Нуланд: новые санкции против России ограничат возможности обходить уже введенные

© AP Photo / Manuel Balce CenetaЗаместитель госсекретаря Виктория Нуланд
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что новые санкции, которые США и их партнеры по G7 планируют опубликовать в пятницу, будут сосредоточены на ограничении возможностей РФ обходить уже введённые.
В видеоинтервью газете Washington Post она дала понять, что новый пакет санкций, которые США вместе с партнерами по G7 намерены обнародовать в пятницу, "очень пристально и намеренно" сфокусирован на закрытии возможностей для обхода уже существующих рестрикций.
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"Они используют третьи страны для попыток обойти санкции, которые мы ввели. К примеру, они импортируют на 1000% больше ноутбуков, айфонов, посудомоечных машин из третьих стран, не потому что они хотят работать дома на ноутбуках, а с целью каннибализации этой техники, чтобы получить современные чипы, в которых мы им отказываем, для производства большего числа ракет и так далее", - сказала Нуланд.
Новые санкции будут, по ее словам, в частности, затрагивать ряд российских банков и китайских компаний, которые, как считают американцы, участвуют в попытках обойти рестрикции.
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В миреРоссияСШАВиктория НуландG7Санкции в отношении России
 
 
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