https://ria.ru/20230223/sanktsii-1854035737.html

Китай призвал Запад помочь разрешить конфликт на Украине вместо санкций

Китай призвал Запад помочь разрешить конфликт на Украине вместо санкций - РИА Новости, 23.02.2023

Китай призвал Запад помочь разрешить конфликт на Украине вместо санкций

Зампостпреда Китая при ООН Дай Бин, выступая в Генассамблее ООН, призвал Запад вместо проведения санкционной политики делать все для разрешения конфликта на... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T20:04

2023-02-23T20:04

2023-02-23T21:12

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ООН, 23 фев – РИА Новости. Зампостпреда Китая при ООН Дай Бин, выступая в Генассамблее ООН, призвал Запад вместо проведения санкционной политики делать все для разрешения конфликта на Украине."Международная общественность должна способствовать миру, а не стремиться к удовлетворению личных интересов. В этом смысле вместо санкционной политики необходимо делать все для того, чтобы урегулировать этот конфликт", - сказал Дай Бин.По его словам, нужно работать вместе по смягчению последствий этого кризиса. "Мы поддерживаем призыв генерального секретаря к нахождению консенсуса силами всех государств-членов", - добавил он.

https://ria.ru/20230223/plan-1854027061.html

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