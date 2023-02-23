https://ria.ru/20230223/sanktsii-1854035737.html
Китай призвал Запад помочь разрешить конфликт на Украине вместо санкций
Китай призвал Запад помочь разрешить конфликт на Украине вместо санкций - РИА Новости, 23.02.2023
Китай призвал Запад помочь разрешить конфликт на Украине вместо санкций
Зампостпреда Китая при ООН Дай Бин, выступая в Генассамблее ООН, призвал Запад вместо проведения санкционной политики делать все для разрешения конфликта на... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T20:04
2023-02-23T20:04
2023-02-23T21:12
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ООН, 23 фев – РИА Новости. Зампостпреда Китая при ООН Дай Бин, выступая в Генассамблее ООН, призвал Запад вместо проведения санкционной политики делать все для разрешения конфликта на Украине."Международная общественность должна способствовать миру, а не стремиться к удовлетворению личных интересов. В этом смысле вместо санкционной политики необходимо делать все для того, чтобы урегулировать этот конфликт", - сказал Дай Бин.По его словам, нужно работать вместе по смягчению последствий этого кризиса. "Мы поддерживаем призыв генерального секретаря к нахождению консенсуса силами всех государств-членов", - добавил он.
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в мире, китай, украина, оон
В мире, Китай, Украина, ООН
20:04 23.02.2023 (обновлено: 21:12 23.02.2023)
Китай призвал Запад помочь разрешить конфликт на Украине вместо санкций
Зампостпреда КНР в ООН призвал Запад помочь разрешить конфликт на Украине вместо санкций