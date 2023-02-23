Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал Запад помочь разрешить конфликт на Украине вместо санкций - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230223/sanktsii-1854035737.html
Китай призвал Запад помочь разрешить конфликт на Украине вместо санкций
Китай призвал Запад помочь разрешить конфликт на Украине вместо санкций - РИА Новости, 23.02.2023
Китай призвал Запад помочь разрешить конфликт на Украине вместо санкций
Зампостпреда Китая при ООН Дай Бин, выступая в Генассамблее ООН, призвал Запад вместо проведения санкционной политики делать все для разрешения конфликта на... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T20:04
2023-02-23T21:12
в мире
китай
украина
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f097b9dd623710f37721bcf4f81168fe.jpg
ООН, 23 фев – РИА Новости. Зампостпреда Китая при ООН Дай Бин, выступая в Генассамблее ООН, призвал Запад вместо проведения санкционной политики делать все для разрешения конфликта на Украине."Международная общественность должна способствовать миру, а не стремиться к удовлетворению личных интересов. В этом смысле вместо санкционной политики необходимо делать все для того, чтобы урегулировать этот конфликт", - сказал Дай Бин.По его словам, нужно работать вместе по смягчению последствий этого кризиса. "Мы поддерживаем призыв генерального секретаря к нахождению консенсуса силами всех государств-членов", - добавил он.
https://ria.ru/20230223/plan-1854027061.html
китай
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5308b4e7a459506c07b8e533c91fd969.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, украина, оон
В мире, Китай, Украина, ООН
20:04 23.02.2023 (обновлено: 21:12 23.02.2023)
 
Китай призвал Запад помочь разрешить конфликт на Украине вместо санкций

Зампостпреда КНР в ООН призвал Запад помочь разрешить конфликт на Украине вместо санкций

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг КНР
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг КНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 фев – РИА Новости. Зампостпреда Китая при ООН Дай Бин, выступая в Генассамблее ООН, призвал Запад вместо проведения санкционной политики делать все для разрешения конфликта на Украине.
"Международная общественность должна способствовать миру, а не стремиться к удовлетворению личных интересов. В этом смысле вместо санкционной политики необходимо делать все для того, чтобы урегулировать этот конфликт", - сказал Дай Бин.
По его словам, нужно работать вместе по смягчению последствий этого кризиса. "Мы поддерживаем призыв генерального секретаря к нахождению консенсуса силами всех государств-членов", - добавил он.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 19:02Специальная военная операция на Украине
США ожидают детали мирного плана Китая по Украине, заявила Нуланд
 
В миреКитайУкраинаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала