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Страны ЕС не смогли договориться о новых санкциях против России - РИА Новости, 23.02.2023
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Страны ЕС не смогли договориться о новых санкциях против России
Страны ЕС не смогли договориться о новых санкциях против России - РИА Новости, 23.02.2023
Страны ЕС не смогли договориться о новых санкциях против России
Страны Евросоюза в очередной раз не смогли договориться о новых санкциях против России, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T19:14
2023-02-23T21:13
в мире
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
экономика
лондон
москва
татьяна москалькова
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Страны Евросоюза в очередной раз не смогли договориться о новых санкциях против России, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока."Страны ЕС не смогли договориться о санкциях... в отношении России, возобновят переговоры в пятницу", - говорится в сообщении агентства.Согласно источникам, решение о новом пакете санкций заблокировала Польша из-за предложенных исключений из запрета импорта российского синтетического каучука. По мнению польских дипломатов, исключения настолько значительны, что из-за них санкции становятся неэффективными. По словам других источников, исключения были сделаны для Италии, ее поддержала ФРГ.Однако, как отмечают источники, ожидается, что Варшава все равно одобрит санкции 24 февраля. Еврокомиссия 15 февраля представила свои предложения по новому пакету антироссийских санкций на 11 миллиардов евро, который затронет электронику, спецтранспортные средства, запчасти для грузовиков и авиадвигателей, товары двойного назначения, строительный сектор, редкоземельные материалы, тепловизионные камеры, высокотехнологичные товары, включая компоненты, которые могут использоваться в дронах, ракетах и вертолетах. Кроме того, в список персональных санкций будут включены дополнительно порядка ста физлиц и организаций, включая политиков, силовиков, представителей медиа.По данным европейских СМИ, под персональные санкции, предусматривающие заморозку активов в ЕС и запрет на поездки в европейские страны, могут, в частности, попасть уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава "Россотрудничества" Евгений Примаков, политики Ленара Иванова, Вячеслав Духин, военачальники Алексей Авдеев, Михаил Теплинский, Сергей Каракаев, несколько руководителей "Роскомнадзора", замы министров, парламентарии, сенаторы, прокуроры.Кроме того, в санкционный список могут включить Общероссийский народный фронт, Фонд национального благосостояния России, несколько производителей оружия, базирующуюся в Лондоне компанию Pawell Shipping. Под ограничения могут попасть дополнительно три банка: Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф банк, и две страховые компании: "Ингосстрах" и Российская национальная перестраховочная компания РНПК.В числе попадающих под европейские санкции СМИ на этот раз могут оказаться медиагруппа "Патриот" и медиагруппа "Россия сегодня", в ЕС также могут запретить трансляцию и распространение RT Arabic и Sputnik Arabic.Санкции Евросоюза в отношении компаний включают заморозку всех активов на европейской территории и запрет на ведение дел в ЕС.С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230223/sanktsii-1853956840.html
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в мире, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика, лондон, москва, татьяна москалькова, евгений примаков, михаил теплинский, еврокомиссия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир путин
В мире, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика, Лондон, Москва, Татьяна Москалькова, Евгений Примаков, Михаил Теплинский, Еврокомиссия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
19:14 23.02.2023 (обновлено: 21:13 23.02.2023)
 
Страны ЕС не смогли договориться о новых санкциях против России

Reuters: страны ЕС не смогли договориться о новых санкциях против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Страны Евросоюза в очередной раз не смогли договориться о новых санкциях против России, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока.
"Страны ЕС не смогли договориться о санкциях... в отношении России, возобновят переговоры в пятницу", - говорится в сообщении агентства.
Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 12:03
Часть санкций ЕС против России отклонили из-за позиции Венгрии, пишут СМИ
Согласно источникам, решение о новом пакете санкций заблокировала Польша из-за предложенных исключений из запрета импорта российского синтетического каучука. По мнению польских дипломатов, исключения настолько значительны, что из-за них санкции становятся неэффективными. По словам других источников, исключения были сделаны для Италии, ее поддержала ФРГ.
Однако, как отмечают источники, ожидается, что Варшава все равно одобрит санкции 24 февраля.
Еврокомиссия 15 февраля представила свои предложения по новому пакету антироссийских санкций на 11 миллиардов евро, который затронет электронику, спецтранспортные средства, запчасти для грузовиков и авиадвигателей, товары двойного назначения, строительный сектор, редкоземельные материалы, тепловизионные камеры, высокотехнологичные товары, включая компоненты, которые могут использоваться в дронах, ракетах и вертолетах. Кроме того, в список персональных санкций будут включены дополнительно порядка ста физлиц и организаций, включая политиков, силовиков, представителей медиа.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 13:08
СМИ назвали отрасли, которые не войдут в пакет санкций ЕС против России
По данным европейских СМИ, под персональные санкции, предусматривающие заморозку активов в ЕС и запрет на поездки в европейские страны, могут, в частности, попасть уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава "Россотрудничества" Евгений Примаков, политики Ленара Иванова, Вячеслав Духин, военачальники Алексей Авдеев, Михаил Теплинский, Сергей Каракаев, несколько руководителей "Роскомнадзора", замы министров, парламентарии, сенаторы, прокуроры.
Кроме того, в санкционный список могут включить Общероссийский народный фронт, Фонд национального благосостояния России, несколько производителей оружия, базирующуюся в Лондоне компанию Pawell Shipping. Под ограничения могут попасть дополнительно три банка: Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф банк, и две страховые компании: "Ингосстрах" и Российская национальная перестраховочная компания РНПК.
В числе попадающих под европейские санкции СМИ на этот раз могут оказаться медиагруппа "Патриот" и медиагруппа "Россия сегодня", в ЕС также могут запретить трансляцию и распространение RT Arabic и Sputnik Arabic.
Флаг Австралии - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 20:47
Австралия ввела санкции против 90 физических лиц и 40 компаний из России
Санкции Евросоюза в отношении компаний включают заморозку всех активов на европейской территории и запрет на ведение дел в ЕС.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
16 февраля, 12:32Инфографика
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЭкономикаЛондонМоскваТатьяна МоскальковаЕвгений ПримаковМихаил ТеплинскийЕврокомиссияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Владимир Путин
 
 
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