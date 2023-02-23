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Нуланд анонсировала новый пакет санкций против России - РИА Новости, 23.02.2023
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Нуланд анонсировала новый пакет санкций против России
Нуланд анонсировала новый пакет санкций против России - РИА Новости, 23.02.2023
Нуланд анонсировала новый пакет санкций против России
Соединенные Штаты представят дополнительный пакет санкций против России 24 февраля, заявила заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд в интервью... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T18:41
2023-02-23T23:39
россия
сша
в мире
вашингтон (штат)
виктория нуланд
владимир путин
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА новости. Соединенные Штаты представят дополнительный пакет санкций против России 24 февраля, заявила заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд в интервью изданию Washington Post."Мы усилим давление на компании, базирующиеся в Китае или китайские предприятия в Европе, которые, по нашей оценке, совершают действия для обхода санкций", — сообщила она.По словам дипломата, о введении ограничительных мер объявят не только США, но и все страны G7."Начиная с завтрашнего дня мы введем ограничения в отношении большего числа российских банков, которые обходят санкции", — добавила Нуланд.Санкционное давление на Россию привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Представители этих стран не раз говорили о неэффективности вводимых ограничительных мер. В Москве отмечали, что Западу просто не хватает мужества признать провал. По словам Владимира Путина, основная цель Вашингтона и союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230222/sanktsii-1853873430.html
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россия, сша, в мире, вашингтон (штат), виктория нуланд, владимир путин, санкции в отношении россии
Россия, США, В мире, Вашингтон (штат), Виктория Нуланд, Владимир Путин, Санкции в отношении России
18:41 23.02.2023 (обновлено: 23:39 23.02.2023)
 
Нуланд анонсировала новый пакет санкций против России

Замгоссекретаря Нуланд: США введут санкции против России и китайских компаний 24 февраля

© AP Photo / Susan WalshЗаместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд
Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА новости. Соединенные Штаты представят дополнительный пакет санкций против России 24 февраля, заявила заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд в интервью изданию Washington Post.
"Мы усилим давление на компании, базирующиеся в Китае или китайские предприятия в Европе, которые, по нашей оценке, совершают действия для обхода санкций", — сообщила она.
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По словам дипломата, о введении ограничительных мер объявят не только США, но и все страны G7.
"Начиная с завтрашнего дня мы введем ограничения в отношении большего числа российских банков, которые обходят санкции", — добавила Нуланд.
Санкционное давление на Россию привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Представители этих стран не раз говорили о неэффективности вводимых ограничительных мер. В Москве отмечали, что Западу просто не хватает мужества признать провал. По словам Владимира Путина, основная цель Вашингтона и союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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РоссияСШАВ миреВашингтон (штат)Виктория НуландВладимир ПутинСанкции в отношении России
 
 
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