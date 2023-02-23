https://ria.ru/20230223/sanktsii-1854023661.html

Нуланд анонсировала новый пакет санкций против России

Нуланд анонсировала новый пакет санкций против России - РИА Новости, 23.02.2023

Нуланд анонсировала новый пакет санкций против России

Соединенные Штаты представят дополнительный пакет санкций против России 24 февраля, заявила заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд в интервью... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T18:41

2023-02-23T18:41

2023-02-23T23:39

россия

сша

в мире

вашингтон (штат)

виктория нуланд

владимир путин

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА новости. Соединенные Штаты представят дополнительный пакет санкций против России 24 февраля, заявила заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд в интервью изданию Washington Post."Мы усилим давление на компании, базирующиеся в Китае или китайские предприятия в Европе, которые, по нашей оценке, совершают действия для обхода санкций", — сообщила она.По словам дипломата, о введении ограничительных мер объявят не только США, но и все страны G7."Начиная с завтрашнего дня мы введем ограничения в отношении большего числа российских банков, которые обходят санкции", — добавила Нуланд.Санкционное давление на Россию привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Представители этих стран не раз говорили о неэффективности вводимых ограничительных мер. В Москве отмечали, что Западу просто не хватает мужества признать провал. По словам Владимира Путина, основная цель Вашингтона и союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230222/sanktsii-1853873430.html

https://ria.ru/20230223/sanktsii-1854004689.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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россия, сша, в мире, вашингтон (штат), виктория нуланд, владимир путин, санкции в отношении россии