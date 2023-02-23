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СМИ назвали отрасли, которые не войдут в пакет санкций ЕС против России - РИА Новости, 23.02.2023
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СМИ назвали отрасли, которые не войдут в пакет санкций ЕС против России
СМИ назвали отрасли, которые не войдут в пакет санкций ЕС против России - РИА Новости, 23.02.2023
СМИ назвали отрасли, которые не войдут в пакет санкций ЕС против России
Атомная отрасль, а также алмазный бизнес не будут включены в новый десятый пакет санкций Европейского союза против России, пишет испанская газета La Vanguardia. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T13:08
2023-02-23T13:08
санкции в отношении россии
евросоюз
экономика
владимир путин
россия
венгрия
франция
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МАДРИД, 23 фев - РИА Новости. Атомная отрасль, а также алмазный бизнес не будут включены в новый десятый пакет санкций Европейского союза против России, пишет испанская газета La Vanguardia. Согласно изданию, Венгрия, которая зависит от России в поддержании своего атомного сектора, а также Франция, Болгария и Бельгия не поддерживают идею введения ограничений против российской атомной промышленности и прибыльного алмазного бизнеса, к чему призывает Киев. Среди стран-членов союза за введение более строгих ограничений выступают страны Прибалтики, особенно Литва. Отмечается, что принятие санкций требует единогласия со стороны всех 27 стран-членов. Самые большие возражения вновь исходят от Будапешта, который просит исключить некоторые имена из готовящегося документа, а также выступает против предложения, чтобы продление санкций, которое до сих пор происходило раз в полгода, стало ежегодным. Новый пакет санкций, который планируется принять, призван посредством экспортных ограничений на 10 миллиардов евро нанести ущерб военному и технологическому сектору РФ, пишет газета. Помимо новых ограничений на торговлю между ЕС и Россией, которые затронут около 47 электронных компонентов для ракет, беспилотников и вертолетов, обсуждаемый сейчас в столицах документ предусматривает меры по предотвращению уклонения от санкций и лучшему контролю за их выполнением. Например, планируется обязать банки публиковать информацию о выявленных активах, а также инициативы по использованию замороженных российских активов в интересах Украины. Ранее сообщалось, что в ЕС не смогли согласовать в среду десятый пакет санкций в отношении РФ, переговоры продолжатся в четверг. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230223/sanktsii-1853956840.html
https://ria.ru/20230222/sanktsii-1853850293.html
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россия
венгрия
франция
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санкции в отношении россии, евросоюз, экономика, владимир путин, россия, венгрия, франция
Санкции в отношении России, Евросоюз, Экономика, Владимир Путин, Россия, Венгрия, Франция
13:08 23.02.2023
 
СМИ назвали отрасли, которые не войдут в пакет санкций ЕС против России

La Vanguardia: десятый пакет санкций против России не будет включать атомную отрасль

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МАДРИД, 23 фев - РИА Новости. Атомная отрасль, а также алмазный бизнес не будут включены в новый десятый пакет санкций Европейского союза против России, пишет испанская газета La Vanguardia.
Согласно изданию, Венгрия, которая зависит от России в поддержании своего атомного сектора, а также Франция, Болгария и Бельгия не поддерживают идею введения ограничений против российской атомной промышленности и прибыльного алмазного бизнеса, к чему призывает Киев. Среди стран-членов союза за введение более строгих ограничений выступают страны Прибалтики, особенно Литва.
Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
12:03
Часть санкций ЕС против России отклонили из-за позиции Венгрии, пишут СМИ
Отмечается, что принятие санкций требует единогласия со стороны всех 27 стран-членов. Самые большие возражения вновь исходят от Будапешта, который просит исключить некоторые имена из готовящегося документа, а также выступает против предложения, чтобы продление санкций, которое до сих пор происходило раз в полгода, стало ежегодным.
Новый пакет санкций, который планируется принять, призван посредством экспортных ограничений на 10 миллиардов евро нанести ущерб военному и технологическому сектору РФ, пишет газета. Помимо новых ограничений на торговлю между ЕС и Россией, которые затронут около 47 электронных компонентов для ракет, беспилотников и вертолетов, обсуждаемый сейчас в столицах документ предусматривает меры по предотвращению уклонения от санкций и лучшему контролю за их выполнением. Например, планируется обязать банки публиковать информацию о выявленных активах, а также инициативы по использованию замороженных российских активов в интересах Украины.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 18:19
В ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России
Ранее сообщалось, что в ЕС не смогли согласовать в среду десятый пакет санкций в отношении РФ, переговоры продолжатся в четверг.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 14:33
ЕС обсудит увеличение продления санкций против России до девяти месяцев
 
Санкции в отношении РоссииЕвросоюзЭкономикаВладимир ПутинРоссияВенгрияФранция
 
 
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