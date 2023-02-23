https://ria.ru/20230223/sanktsii-1853966850.html

СМИ назвали отрасли, которые не войдут в пакет санкций ЕС против России

СМИ назвали отрасли, которые не войдут в пакет санкций ЕС против России - РИА Новости, 23.02.2023

СМИ назвали отрасли, которые не войдут в пакет санкций ЕС против России

Атомная отрасль, а также алмазный бизнес не будут включены в новый десятый пакет санкций Европейского союза против России, пишет испанская газета La Vanguardia. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T13:08

2023-02-23T13:08

2023-02-23T13:08

санкции в отношении россии

евросоюз

экономика

владимир путин

россия

венгрия

франция

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МАДРИД, 23 фев - РИА Новости. Атомная отрасль, а также алмазный бизнес не будут включены в новый десятый пакет санкций Европейского союза против России, пишет испанская газета La Vanguardia. Согласно изданию, Венгрия, которая зависит от России в поддержании своего атомного сектора, а также Франция, Болгария и Бельгия не поддерживают идею введения ограничений против российской атомной промышленности и прибыльного алмазного бизнеса, к чему призывает Киев. Среди стран-членов союза за введение более строгих ограничений выступают страны Прибалтики, особенно Литва. Отмечается, что принятие санкций требует единогласия со стороны всех 27 стран-членов. Самые большие возражения вновь исходят от Будапешта, который просит исключить некоторые имена из готовящегося документа, а также выступает против предложения, чтобы продление санкций, которое до сих пор происходило раз в полгода, стало ежегодным. Новый пакет санкций, который планируется принять, призван посредством экспортных ограничений на 10 миллиардов евро нанести ущерб военному и технологическому сектору РФ, пишет газета. Помимо новых ограничений на торговлю между ЕС и Россией, которые затронут около 47 электронных компонентов для ракет, беспилотников и вертолетов, обсуждаемый сейчас в столицах документ предусматривает меры по предотвращению уклонения от санкций и лучшему контролю за их выполнением. Например, планируется обязать банки публиковать информацию о выявленных активах, а также инициативы по использованию замороженных российских активов в интересах Украины. Ранее сообщалось, что в ЕС не смогли согласовать в среду десятый пакет санкций в отношении РФ, переговоры продолжатся в четверг. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230223/sanktsii-1853956840.html

https://ria.ru/20230222/sanktsii-1853850293.html

https://ria.ru/20230222/sanktsii-1853732109.html

россия

венгрия

франция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкции в отношении россии, евросоюз, экономика, владимир путин, россия, венгрия, франция