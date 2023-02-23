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Часть санкций ЕС против России отклонили из-за позиции Венгрии, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2023
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Часть санкций ЕС против России отклонили из-за позиции Венгрии, пишут СМИ
Часть санкций ЕС против России отклонили из-за позиции Венгрии, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2023
Часть санкций ЕС против России отклонили из-за позиции Венгрии, пишут СМИ
Предложения Польши и стран Балтии ввести санкции Евросоюза против российского ядерного сектора были отклонены из-за того, что Венгрия выступила против, пишет... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T12:03
2023-02-23T12:03
санкции в отношении россии
евросоюз
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
петер сийярто
владимир путин
россия
венгрия
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Предложения Польши и стран Балтии ввести санкции Евросоюза против российского ядерного сектора были отклонены из-за того, что Венгрия выступила против, пишет издание Politico со ссылкой на трех дипломатов. Отмечается также, что некоторые европейские страны сильно зависят от поставок из России ядерных топливных стержней, однако пытаются найти других поставщиков. Как указывает издание, в случае введения санкций против ядерного сектора меры подразумевали бы так называемую "дедушкину оговорку", которая бы позволила бы странам все равно продолжать покупать топливо, пока в этом есть необходимость. Венгрия, как отмечает издание, выступает против каких-либо санкций против "Росатома", в том числе на фоне того, что в стране ведется строительство ядерных реакторов совместно с российской корпорацией. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто накануне заявил, что российская госкорпорация "Росатом" является одним из крупнейших в мире деятелей в атомной отрасли, поэтому санкции против нее угрожали бы глобальной ядерной безопасности. Он также заявлял, что Венгрия не поддержит любые санкции, ограничивающие сотрудничество с Россией в области атомной энергетики. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей.
https://ria.ru/20230222/bayden-1853859727.html
https://ria.ru/20230222/vengriya-1853583386.html
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санкции в отношении россии, евросоюз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", петер сийярто, владимир путин, россия, венгрия, польша, экономика
Санкции в отношении России, Евросоюз, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Петер Сийярто, Владимир Путин, Россия, Венгрия, Польша, Экономика
12:03 23.02.2023
 
Часть санкций ЕС против России отклонили из-за позиции Венгрии, пишут СМИ

Politico: предложения санкций против российского ядерного сектора отклонили из-за Венгрии

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗдание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште
Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Предложения Польши и стран Балтии ввести санкции Евросоюза против российского ядерного сектора были отклонены из-за того, что Венгрия выступила против, пишет издание Politico со ссылкой на трех дипломатов.
Отмечается также, что некоторые европейские страны сильно зависят от поставок из России ядерных топливных стержней, однако пытаются найти других поставщиков. Как указывает издание, в случае введения санкций против ядерного сектора меры подразумевали бы так называемую "дедушкину оговорку", которая бы позволила бы странам все равно продолжать покупать топливо, пока в этом есть необходимость.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 18:53
Глава МИД Венгрии призвал Путина и Байдена поговорить друг с другом
Венгрия, как отмечает издание, выступает против каких-либо санкций против "Росатома", в том числе на фоне того, что в стране ведется строительство ядерных реакторов совместно с российской корпорацией.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто накануне заявил, что российская госкорпорация "Росатом" является одним из крупнейших в мире деятелей в атомной отрасли, поэтому санкции против нее угрожали бы глобальной ядерной безопасности. Он также заявлял, что Венгрия не поддержит любые санкции, ограничивающие сотрудничество с Россией в области атомной энергетики.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей.
Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 01:50
В МИД Венгрии назвали провокатором словацкого министра, оскорбившего Орбана
 
Санкции в отношении РоссииЕвросоюзГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Петер СийяртоВладимир ПутинРоссияВенгрияПольшаЭкономика
 
 
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