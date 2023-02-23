https://ria.ru/20230223/sanktsii-1853956840.html

Часть санкций ЕС против России отклонили из-за позиции Венгрии, пишут СМИ

Часть санкций ЕС против России отклонили из-за позиции Венгрии, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2023

Часть санкций ЕС против России отклонили из-за позиции Венгрии, пишут СМИ

Предложения Польши и стран Балтии ввести санкции Евросоюза против российского ядерного сектора были отклонены из-за того, что Венгрия выступила против, пишет... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T12:03

2023-02-23T12:03

2023-02-23T12:03

санкции в отношении россии

евросоюз

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

петер сийярто

владимир путин

россия

венгрия

польша

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Предложения Польши и стран Балтии ввести санкции Евросоюза против российского ядерного сектора были отклонены из-за того, что Венгрия выступила против, пишет издание Politico со ссылкой на трех дипломатов. Отмечается также, что некоторые европейские страны сильно зависят от поставок из России ядерных топливных стержней, однако пытаются найти других поставщиков. Как указывает издание, в случае введения санкций против ядерного сектора меры подразумевали бы так называемую "дедушкину оговорку", которая бы позволила бы странам все равно продолжать покупать топливо, пока в этом есть необходимость. Венгрия, как отмечает издание, выступает против каких-либо санкций против "Росатома", в том числе на фоне того, что в стране ведется строительство ядерных реакторов совместно с российской корпорацией. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто накануне заявил, что российская госкорпорация "Росатом" является одним из крупнейших в мире деятелей в атомной отрасли, поэтому санкции против нее угрожали бы глобальной ядерной безопасности. Он также заявлял, что Венгрия не поддержит любые санкции, ограничивающие сотрудничество с Россией в области атомной энергетики. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей.

https://ria.ru/20230222/bayden-1853859727.html

https://ria.ru/20230222/vengriya-1853583386.html

россия

венгрия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкции в отношении россии, евросоюз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", петер сийярто, владимир путин, россия, венгрия, польша, экономика