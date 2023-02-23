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Российские системы ПВО сбили самолет Су-25 в Херсонской области
Российские системы ПВО сбили самолет Су-25 в Херсонской области - РИА Новости, 23.02.2023
Российские системы ПВО сбили самолет Су-25 в Херсонской области
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и 9 беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T14:37
2023-02-23T14:37
2023-02-23T15:15
специальная военная операция на украине
херсонская область
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безопасность
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и 9 беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Кизомыс Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО было уничтожено девять украинских дронов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 387 украинских военных самолётов самолетов, 210 вертолетов, 3222 беспилотных летательных аппарата, 405 зенитных ракетных комплексов, 7994 танка и другие боевые бронированные машины, 1038 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4189 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8501 единица специальной военной автомобильной техники.
херсонская область
украина
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Сбитый Су-25, уничтоженные склад боеприпасов и РЛС: Конашенков о работе ВС РФ за минувшие сутки
Сбитый Су-25, уничтоженные склад боеприпасов и РЛС: Конашенков о работе ВС РФ за минувшие сутки
2023-02-23T14:37
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херсонская область , украина, россия, су-25, безопасность, технологии, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Украина, Россия, Су-25, Безопасность, Технологии, Донецкая Народная Республика
14:37 23.02.2023 (обновлено: 15:15 23.02.2023)
Российские системы ПВО сбили самолет Су-25 в Херсонской области
Минобороны: российские системы ПВО сбили украинский самолет Су-25 в Херсонской области